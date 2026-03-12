росія відмовиться від болонської системи освіти та запровадить державний кадровий конвеєр - СЗРУ

З початком повномасштабної війни проти України кремль паралельно розпочав трансформацію власної системи вищої освіти, яка має перетворити університети на інструмент підготовки кадрів для держави. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає УНН.

Деталі

За даними СЗРУ, у грудні минулого року володимир путін оголосив про завершення розробки стратегії розвитку освіти росії до 2036 року. Документ передбачає кардинальну зміну системи підготовки студентів та фактичне підпорядкування університетів державним кадровим потребам.

З початком повномасштабної агресії проти України кремль паралельно розпочав "спецоперацію" і у власній системі вищої освіти. У грудні минулого року путін оголосив про завершення стратегії розвитку освіти до 2036 року – документа, який має раз і назавжди перетворити російський університет на державний кадровий конвеєр - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 1 вересня 2026 року росія повністю відмовиться від болонської моделі освіти, яка передбачала поділ на бакалаврат і магістратуру та давала студентам певну академічну мобільність і сумісність із західними університетами. Натомість російське міністерство науки і освіти планує запровадити так званий "єдиний інтегрований цикл навчання" тривалістю від чотирьох до шести років.

За інформацією розвідки, нова система передбачатиме спеціалітет із ранньою професіоналізацією та мінімальною можливістю змінювати освітню траєкторію.

Усі університети зобов’яжуть викладати єдиний перелік базових дисциплін. До нього увійдуть історія росії, філософія, російська та іноземна мови, безпека життєдіяльності, фізична культура, правознавство та курс "основи російської державності". Ці предмети будуть обов’язковими для всіх студентів незалежно від спеціальності.

кремль цілеспрямовано вибудовує систему вузькопрофільної освіти, яка повністю позбавляє студента свободи вибору й робить його залежним виключно від кадрового замовлення держави - зазначили у СЗРУ.

У розвідці наголошують, що після завершення навчання випускників може чекати система розподілу, подібна до радянської, коли держава визначатиме місце роботи молодих спеціалістів.

Також у СЗРУ звернули увагу на публічні ініціативи російських бізнесменів, які пропонують обмежувати можливість зміни роботи. Зокрема, російський підприємець герман стєрлігов запропонував відродити середньовічну традицію так званого Юр’євого дня — періоду, коли селяни могли змінювати господаря лише один день на рік.

За оцінкою української розвідки, відмова від болонської системи та посилення державного контролю над освітою фактично ізолює російських студентів від міжнародної академічної системи та створює закриту модель підготовки кадрів, орієнтовану виключно на потреби держави.

Вербування замість освіти - міноборони рф масово залучає студентів на війну проти України