Россия откажется от Болонской системы образования и введет государственный кадровый конвейер - СВР

Киев • УНН

 • 1040 просмотра

С 2026 года РФ переходит на единый цикл обучения продолжительностью 4-6 лет. Университеты будут готовить узких специалистов по жесткому заказу государства.

Россия откажется от Болонской системы образования и введет государственный кадровый конвейер - СВР

С началом полномасштабной войны против Украины кремль параллельно начал трансформацию собственной системы высшего образования, которая должна превратить университеты в инструмент подготовки кадров для государства. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

Детали

По данным СВРУ, в декабре прошлого года владимир путин объявил о завершении разработки стратегии развития образования россии до 2036 года. Документ предусматривает кардинальное изменение системы подготовки студентов и фактическое подчинение университетов государственным кадровым потребностям.

С началом полномасштабной агрессии против Украины кремль параллельно начал "спецоперацию" и в собственной системе высшего образования. В декабре прошлого года путин объявил о завершении стратегии развития образования до 2036 года – документа, который должен раз и навсегда превратить российский университет в государственный кадровый конвейер

- говорится в сообщении.

Отмечается, что с 1 сентября 2026 года россия полностью откажется от болонской модели образования, которая предусматривала разделение на бакалавриат и магистратуру и давала студентам определенную академическую мобильность и совместимость с западными университетами. Вместо этого российское министерство науки и образования планирует ввести так называемый "единый интегрированный цикл обучения" продолжительностью от четырех до шести лет.

По информации разведки, новая система будет предусматривать специалитет с ранней профессионализацией и минимальной возможностью менять образовательную траекторию.

Все университеты обяжут преподавать единый перечень базовых дисциплин. В него войдут история россии, философия, русский и иностранный языки, безопасность жизнедеятельности, физическая культура, правоведение и курс "основы российской государственности". Эти предметы будут обязательными для всех студентов независимо от специальности.

кремль целенаправленно выстраивает систему узкопрофильного образования, которая полностью лишает студента свободы выбора и делает его зависимым исключительно от кадрового заказа государства

- отметили в СВРУ.

В разведке подчеркивают, что после завершения обучения выпускников может ждать система распределения, подобная советской, когда государство будет определять место работы молодых специалистов.

Также в СВРУ обратили внимание на публичные инициативы российских бизнесменов, которые предлагают ограничивать возможность смены работы. В частности, российский предприниматель герман стерлигов предложил возродить средневековую традицию так называемого Юрьева дня — периода, когда крестьяне могли менять хозяина лишь один день в году.

По оценке украинской разведки, отказ от болонской системы и усиление государственного контроля над образованием фактически изолирует российских студентов от международной академической системы и создает закрытую модель подготовки кадров, ориентированную исключительно на потребности государства.

Андрей Тимощенков

Новости МираОбразование
российская пропаганда
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Владимир Путин
Служба внешней разведки Украины
