В результате атак в районе произошло несколько пожаров сухой травы, также загорелась и хозяйственная постройка. Впрочем, огонь спасатели укротили. Кроме того, повреждены 5 частных домов, две теплицы, газопровод и линия электропередач.
В течение суток, 26 июня, войска рф более 20 раз атаковали Днепропетровскую область. В результате вражеских обстрелов пострадала 18-летняя девушка. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
По словам Лысака, подавляющее большинство атак осуществлялось дронами-камикадзе, но были и артобстрелы.
Оккупанты били по самому Никополю, Марганецкой, Покровской, Червоногригорьевской громадах. Пострадала 18-летняя девушка. Она в удовлетворительном состоянии, будет лечиться амбулаторно
Он отметил, что в результате атак в районе произошло несколько пожаров сухой травы, также загорелась и хозяйственная постройка. Впрочем, огонь спасатели укротили.
Кроме того, повреждены 5 частных домов, две теплицы, газопровод и линия электропередач.
Напомним,
Российские войска обстреляли Днепровский район Херсона, попав в помещение гуманитарного штаба МВА и ранив пять человек.