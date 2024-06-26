В течение суток, 26 июня, войска рф более 20 раз атаковали Днепропетровскую область. В результате вражеских обстрелов пострадала 18-летняя девушка. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По словам Лысака, подавляющее большинство атак осуществлялось дронами-камикадзе, но были и артобстрелы.

Оккупанты били по самому Никополю, Марганецкой, Покровской, Червоногригорьевской громадах. Пострадала 18-летняя девушка. Она в удовлетворительном состоянии, будет лечиться амбулаторно - резюмировал председатель ОВА.

Он отметил, что в результате атак в районе произошло несколько пожаров сухой травы, также загорелась и хозяйственная постройка. Впрочем, огонь спасатели укротили.

Кроме того, повреждены 5 частных домов, две теплицы, газопровод и линия электропередач.

Напомним,

Российские войска обстреляли Днепровский район Херсона, попав в помещение гуманитарного штаба МВА и ранив пять человек.