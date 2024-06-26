росіяни понад 20 разів обстріляли Нікопольщину: поранено 18-річну дівчину
Київ • УНН
Внаслідок атак у районі сталося кілька пожеж сухої трави, також зайнялася й господарська споруда. А втім, вогонь рятувальники приборкали. Окрім того, пошкоджені 5 приватних будинків, дві теплиці, газогін і лінія електропередач.
Протягом доби, 26 червня, війська рф понад 20 разів атакували Дніпропетровщину. Внаслідок ворожих обстрілів постраждала 18-річна дівчина. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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За словами Лисака, переважна більшість атак здійснювалась дронами-камікадзе, але були й артобстріли.
Окупанти гатили по самому Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській громадах. Постраждала 18-річна дівчина. Вона у задовільному стані, лікуватиметься амбулаторно
Він зауважив, що внаслідок атак у районі сталося кілька пожеж сухої трави, також зайнялася й господарська споруда. А втім, вогонь рятувальники приборкали.
Окрім того, пошкоджені 5 приватних будинків, дві теплиці, газогін і лінія електропередач.
Нагадаємо
Російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона, поціливши у приміщення гуманітарного штабу МВА та поранивши п'ятьох людей.