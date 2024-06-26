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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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росіяни понад 20 разів обстріляли Нікопольщину: поранено 18-річну дівчину

Київ • УНН

 • 22789 перегляди

Внаслідок атак у районі сталося кілька пожеж сухої трави, також зайнялася й господарська споруда. А втім, вогонь рятувальники приборкали. Окрім того, пошкоджені 5 приватних будинків, дві теплиці, газогін і лінія електропередач.

росіяни понад 20 разів обстріляли Нікопольщину: поранено 18-річну дівчину

Протягом доби, 26 червня, війська рф понад 20 разів атакували Дніпропетровщину. Внаслідок ворожих обстрілів постраждала 18-річна дівчина. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі 

За словами Лисака, переважна більшість атак здійснювалась дронами-камікадзе, але були й артобстріли. 

Окупанти гатили по самому Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській громадах. Постраждала 18-річна дівчина. Вона у задовільному стані, лікуватиметься амбулаторно

- резюмував голова ОВА. 

Він зауважив, що внаслідок атак у районі сталося кілька пожеж сухої трави, також зайнялася й господарська споруда. А втім, вогонь рятувальники приборкали.

Окрім того, пошкоджені 5 приватних будинків, дві теплиці, газогін і лінія електропередач. 

Нагадаємо

Російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона, поціливши у приміщення гуманітарного штабу МВА та поранивши п'ятьох людей.

Володимир Омельченко

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