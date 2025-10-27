россияне атаковали важный объект энергетики в Черниговской области: часть пограничья без света
Киев • УНН
Российские войска атаковали энергообъект в Корюковском районе Черниговской области. Ряд приграничных населенных пунктов остался без света, есть раненый гражданский.
Российские войска атаковали важный объект энергетики в Черниговской области, ряд населенных пунктов на приграничье - без света, сообщили в понедельник глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус и в Черниговоблэнерго, пишет УНН.
Детали
"Черниговщина под атакой вражеских беспилотников", - сообщил Чаус в соцсетях.
В результате вражеского обстрела поврежден важный энергообъект в Корюковском районе
Чаус подтвердил, что в Корюковском районе враг атаковал энергообъект.
Пожарные ликвидировали пожар на месте прилета. Однако ряд населенных пунктов на пограничье - без света. Энергетики начнут восстановительные работы, как только позволит ситуация с безопасностью
В областном центре и на окраинах города, по его словам, из-за ударов беспилотников повреждены дома и автомобиль в садоводческом товариществе. "Ранения получил гражданский мужчина - его госпитализировали. Состояние средней тяжести", - сообщил глава ОВА.
