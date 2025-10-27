росіяни атакували важливий об'єкт енергетики на Чернігівщині: частина прикордоння без світла
Київ • УНН
Російські війська атакували енергооб'єкт у Корюківському районі Чернігівської області. Низка прикордонних населених пунктів залишилася без світла, є поранений цивільний.
Російські війська атакували важливий об'єкт енергетики у Чернігівській області, низка населених пунктів на прикордонні - без світла, повідомили у понеділок голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус та в Чернігівобленерго, пише УНН.
Деталі
"Чернігівщина під атакою ворожих безпілотників", - повідомив Чаус у соцмережах.
Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено важливий енергооб'єкт у Корюківському районі
Чаус підтвердив, що у Корюківському районі ворог атакував енергообʼєкт.
Вогнеборці ліквідували пожежу на місці прильоту. Втім, низка населених пунктів на прикордонні - без світла. Енергетики почнуть відновлювальні роботи, як тільки дозволить безпекова ситуація
В обласному центрі та на околицях міста, з його слів, через удари безпілотників пошкоджені будинки та автівка в садівничому товаристві. "Поранень зазнав цивільний чоловік - його госпіталізували. Стан середньої тяжкості", - повідомив голова ОВА.
Чернігів зазнав російської атаки дронами: є постраждалі27.10.25, 14:59 • 2890 переглядiв