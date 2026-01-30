россияне атаковали троллейбус в Херсоне после удара по маршрутке

$42.850.08
ukenru
Эксклюзив
12:21 • 1288 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
11:34 • 4158 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
10:25 • 10043 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
09:11 • 16079 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак РФ - Укрзализныця
08:27 • 25274 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
30 января, 06:30 • 32560 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 39178 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 62024 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
29 января, 19:28 • 46121 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
29 января, 18:35 • 34075 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Популярные новости
Биткойн обвалился до двухмесячного минимума из-за массового оттока капитала из американских ETF30 января, 04:46 • 13936 просмотра
"АТЕШ" обнародовал доказательства поражения здания отдела внутренних дел в ЧечнеPhoto30 января, 05:12 • 34024 просмотра
Потери РФ в войне против Украины резко возросли: Европа обеспокоена новыми методами рекрутинга россиян – Bloomberg30 января, 05:47 • 38873 просмотра
Выезд на встречную полосу и смертельная авария: мэра Вознесенска задержали после ДТПPhoto08:38 • 27051 просмотра
Волна "минирований" прокатилась по Киеву и регионам09:47 • 13064 просмотра
публикации
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 65962 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов29 января, 16:36 • 52158 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo29 января, 15:15 • 54584 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 114685 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 142654 просмотра
УНН Lite
Звезда голливудских комедий Роб Шнайдер разводится с женой, младше его на 25 лет11:39 • 3430 просмотра
30 января – церковный праздник Собор Трех Святых: его значение, история и традиции10:58 • 5364 просмотра
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли29 января, 18:08 • 29377 просмотра
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202629 января, 16:52 • 29591 просмотра
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения28 января, 18:25 • 52127 просмотра
россияне атаковали троллейбус в Херсоне после удара по маршрутке

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Российские войска атаковали троллейбус в Херсоне с дрона, обошлось без жертв. Ранее оккупанты обстреляли маршрутку, в результате чего погиб водитель и пострадали пятеро пассажиров.

россияне атаковали троллейбус в Херсоне после удара по маршрутке

После смертоносного удара РФ по маршрутке в Херсоне российские войска атаковали троллейбус в городе, обошлось без жертв, сообщил глава Херсонской ГВА Ярослав Шанько в Telegram, пишет УНН.

Около часа назад вражеские военные снова атаковали общественный транспорт в Херсоне. На этот раз оккупанты с дрона ударили по троллейбусу в Днепровском районе

- сообщил Шанько.

По его словам, люди не травмировались. Повреждено транспортное средство.

рф массированно атакует логистику Украины, бьет по автобусам с людьми30.01.26, 12:32 • 2142 просмотра

Дополнение

Ранее сегодня, около 12:00, российские оккупанты из РСЗО атаковали маршрутное такси в Херсоне. "От полученных травм на месте погиб 48-летний водитель, у которого завтра должен был быть день рождения. Искренние соболезнования родным и близким… Сейчас врачи оказывают необходимую помощь 5 пассажирам маршрутки. Двое из них – в тяжелом состоянии", - сообщил Шанько.

Войска рф атаковали маршрутку с пассажирами в Херсоне: погиб водитель, 5 раненых30.01.26, 12:56 • 1578 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Херсон