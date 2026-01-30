россияне атаковали троллейбус в Херсоне после удара по маршрутке

После смертоносного удара РФ по маршрутке в Херсоне российские войска атаковали троллейбус в городе, обошлось без жертв, сообщил глава Херсонской ГВА Ярослав Шанько в Telegram, пишет УНН.

Около часа назад вражеские военные снова атаковали общественный транспорт в Херсоне. На этот раз оккупанты с дрона ударили по троллейбусу в Днепровском районе - сообщил Шанько.

По его словам, люди не травмировались. Повреждено транспортное средство.

рф массированно атакует логистику Украины, бьет по автобусам с людьми

Дополнение

Ранее сегодня, около 12:00, российские оккупанты из РСЗО атаковали маршрутное такси в Херсоне. "От полученных травм на месте погиб 48-летний водитель, у которого завтра должен был быть день рождения. Искренние соболезнования родным и близким… Сейчас врачи оказывают необходимую помощь 5 пассажирам маршрутки. Двое из них – в тяжелом состоянии", - сообщил Шанько.

