россияне атаковали троллейбус в Херсоне после удара по маршрутке
Киев • УНН
Российские войска атаковали троллейбус в Херсоне с дрона, обошлось без жертв. Ранее оккупанты обстреляли маршрутку, в результате чего погиб водитель и пострадали пятеро пассажиров.
После смертоносного удара РФ по маршрутке в Херсоне российские войска атаковали троллейбус в городе, обошлось без жертв, сообщил глава Херсонской ГВА Ярослав Шанько в Telegram, пишет УНН.
Около часа назад вражеские военные снова атаковали общественный транспорт в Херсоне. На этот раз оккупанты с дрона ударили по троллейбусу в Днепровском районе
По его словам, люди не травмировались. Повреждено транспортное средство.
Дополнение
Ранее сегодня, около 12:00, российские оккупанты из РСЗО атаковали маршрутное такси в Херсоне. "От полученных травм на месте погиб 48-летний водитель, у которого завтра должен был быть день рождения. Искренние соболезнования родным и близким… Сейчас врачи оказывают необходимую помощь 5 пассажирам маршрутки. Двое из них – в тяжелом состоянии", - сообщил Шанько.
