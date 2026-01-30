росіяни атакували тролейбус у Херсоні після удару по маршрутці

Після смертоносного удару рф по маршрутці у Херсоні російські війська атакували тролейбус у місті, обійшлося без жертв, повідомив голова Херсонської МВА Ярослав Шанько у Telegram, пише УНН.

Близько години тому ворожі військові знову атакували громадський транспорт у Херсоні. Цього разу окупанти з дрона вдарили по тролейбусу в Дніпровському районі - повідомив Шанько.

З його слів, люди не травмувались. Пошкоджено транспортний засіб.

рф масовано атакує логістику України, б'ючи по автобусах з людьми

Доповнення

Раніше сьогодні, близько 12:00, російські окупанти з РСЗВ атакували маршрутне таксі у Херсоні. "Від отриманих травм на місці загинув 48-річний водій, у якого завтра мав бути день народження. Щирі співчуття рідним та близьким… Наразі лікарі надають необхідну допомогу 5 пасажирам маршрутки. Двоє з них – у важкому стані", - повідомив Шанько.

Війська рф атакували маршрутку з пасажирами у Херсоні: загинув водій, 5 поранених