росіяни атакували тролейбус у Херсоні після удару по маршрутці

Ексклюзив
12:21 • 1428 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
11:34 • 4458 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
10:25 • 10197 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
09:11 • 16245 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
08:27 • 25415 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
30 січня, 06:30 • 32631 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 39246 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 62091 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
29 січня, 19:28 • 46179 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
29 січня, 18:35 • 34096 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Популярнi новини
Біткоїн обвалився до двомісячного мінімуму через масовий відтік капіталу з американських ETF30 січня, 04:46 • 13936 перегляди
"АТЕШ" оприлюднив докази ураження будівлі відділу внутрішніх справ у ЧечніPhoto30 січня, 05:12 • 34023 перегляди
Втрати рф у війні проти України різко зросли: Європа занепокоєна новими методами рекрутингу росіян – Bloomberg30 січня, 05:47 • 38872 перегляди
Виїзд на зустрічну смугу і смертельна аварія: мера Вознесенська затримали після ДТПPhoto08:38 • 27051 перегляди
Хвиля "мінувань" прокотилася Києвом та регіонами09:47 • 13063 перегляди
Публікації
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 66128 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів29 січня, 16:36 • 52303 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo29 січня, 15:15 • 54732 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 114843 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 142803 перегляди
УНН Lite
Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років11:39 • 3596 перегляди
30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції10:58 • 5542 перегляди
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі29 січня, 18:08 • 29459 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202629 січня, 16:52 • 29673 перегляди
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 52201 перегляди
росіяни атакували тролейбус у Херсоні після удару по маршрутці

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Російські війська атакували тролейбус у Херсоні з дрона, обійшлося без жертв. Раніше окупанти обстріляли маршрутку, внаслідок чого загинув водій та постраждали п'ятеро пасажирів.

росіяни атакували тролейбус у Херсоні після удару по маршрутці

Після смертоносного удару рф по маршрутці у Херсоні російські війська атакували тролейбус у місті, обійшлося без жертв, повідомив голова Херсонської МВА Ярослав Шанько у Telegram, пише УНН.

Близько години тому ворожі військові знову атакували громадський транспорт у Херсоні. Цього разу окупанти з дрона вдарили по тролейбусу в Дніпровському районі

- повідомив Шанько.

З його слів, люди не травмувались. Пошкоджено транспортний засіб.

рф масовано атакує логістику України, б'ючи по автобусах з людьми30.01.26, 12:32 • 2162 перегляди

Доповнення

Раніше сьогодні, близько 12:00, російські окупанти з РСЗВ атакували маршрутне таксі у Херсоні. "Від отриманих травм на місці загинув 48-річний водій, у якого завтра мав бути день народження. Щирі співчуття рідним та близьким… Наразі лікарі надають необхідну допомогу 5 пасажирам маршрутки. Двоє з них – у важкому стані", - повідомив Шанько.

Війська рф атакували маршрутку з пасажирами у Херсоні: загинув водій, 5 поранених30.01.26, 12:56 • 1588 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Херсон