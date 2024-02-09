россияне атаковали Берислав из авиации: пострадала 60-летняя женщина

российские войска нанесли авиационный удар по Бериславу в Херсонской области. В результате обстрела пострадала 60-летняя женщина. Об этом сообщает Херсонская ОГА, передает УНН.

Детали

российская армия ударила из авиации по Бериславу. Пострадала 60-летняя женщина. Она сама обратилась в больницу. У пострадавшей диагностировали контузию, сейчас медики оказывают ей медицинскую помощь. - резюмировали в ОВА.

Кроме того, в результате обстрела повреждены жилые дома, а также объект критической инфраструктуры.

Напомним

За минувшие сутки российские войска нанесли 82 удара в том числе по объектам критической инфраструктуры и жилым кварталам Херсонской области, в результате чего два человека погибли и один человек получил ранения.

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