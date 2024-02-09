По Херсонщині росіяни випустили 342 снаряди, поцілили по критичній інфраструктурі, є жертви - ОВА
Київ • УНН
За минулу добу російські війська завдали 82 удари у тому числі по об'єктах критичної інфраструктури та житлових кварталах Херсонської області, в результаті чого двоє людей загинули і одна людина отримала поранення.
Російські війська за минулу добу завдали 82 удари по Херсонській області, поцілили у тому числі по об'єктах критичної інфраструктури, відомо про двох загиблих та одну поранену людину, повідомив у п'ятницю голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
За минулу добу противник здійснив 82 обстріли, випустивши 342 снаряди з артилерії, мінометів, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації. По місту Херсон ворог спрямував 43 снаряди. Через російську агресію 2 людини загинули, ще 1 - дістала поранення
З його слів, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; медичну установу та об'єкти критичної інфраструктури у Херсонському районі.
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