По Херсонской области россияне выпустили 342 снаряда, попали по критической инфраструктуре, есть жертвы - ОВА

Российские войска за минувшие сутки нанесли 82 удара по Херсонской области, попали в том числе по объектам критической инфраструктуры, известно о двух погибших и одном раненом человеке, сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

За минувшие сутки противник совершил 82 обстрела, выпустив 342 снаряда из артиллерии, минометов, РСЗО, танков, БпЛА и авиации. По городу Херсон враг направил 43 снаряда. Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 1 - получил ранения - написал Прокудин в соцсетях.

По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; медицинское учреждение и объекты критической инфраструктуры в Херсонском районе.

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