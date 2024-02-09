росіяни атакували Берислав з авіації: постраждала 60-річна жінка
Київ • УНН
російські війська завдали авіаційного удару по Бериславу на Херсонщині. В результаті обстрілу постраждала 60-річна жінка, також ворог пошкодив обʼєкт критичної інфраструктури.
російські війська завдали авіаційного удару по Бериславу на Херсонщині. В результаті обстрілу постраждала 60-річна жінка. Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає УНН.
Деталі
російська армія вдарила з авіації по Бериславу. Постраждала 60-річна жінка. Вона сама звернулася до лікарні. У потерпілої діагностували контузію, наразі медики надають їй медичну допомогу.
Окрім того, в результаті обстрілу пошкоджено житлові будинки, а також обʼєкт критичної інфраструктури.
Нагадаємо
За минулу добу російські війська завдали 82 удари у тому числі по об'єктах критичної інфраструктури та житлових кварталах Херсонської області, в результаті чого двоє людей загинули і одна людина отримала поранення.
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