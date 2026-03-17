россия заявила о "сбитии" более 200 украинских дронов за ночь

Министерство обороны РФ заявило, что в ночь на вторник российская противовоздушная оборона якобы перехватила и уничтожила 206 украинских беспилотников. Об этом пишет УНН.

По утверждению российского ведомства, больше всего дронов – 62 – было "сбито" над Брянской областью. Еще 43 беспилотника, как утверждается, уничтожили над Московским регионом, из которых 40 якобы направлялись в сторону Москвы.

Также в Минобороны РФ заявили, что 28 дронов было перехвачено над Краснодарским краем, 18 – над временно оккупированным Крымом, 12 – над Смоленской областью.

Еще 12 беспилотников, по их данным, "уничтожили" над Азовским морем, девять – над Калужской областью, восемь – над Белгородской, шесть – над Ростовской.

Кроме того, российская сторона сообщила о четырех якобы сбитых дронах над Ленинградской областью, трех – над Астраханской и одном – над Республикой Адыгея.

