россия заявила о "сбитии" более 200 украинских дронов за ночь
Киев • УНН
Минобороны РФ утверждает о перехвате беспилотников над 11 регионами и Крымом. Больше всего атак зафиксировано в Брянской области и под Москвой.
Министерство обороны РФ заявило, что в ночь на вторник российская противовоздушная оборона якобы перехватила и уничтожила 206 украинских беспилотников. Об этом пишет УНН.
Подробности
По утверждению российского ведомства, больше всего дронов – 62 – было "сбито" над Брянской областью. Еще 43 беспилотника, как утверждается, уничтожили над Московским регионом, из которых 40 якобы направлялись в сторону Москвы.
Также в Минобороны РФ заявили, что 28 дронов было перехвачено над Краснодарским краем, 18 – над временно оккупированным Крымом, 12 – над Смоленской областью.
Еще 12 беспилотников, по их данным, "уничтожили" над Азовским морем, девять – над Калужской областью, восемь – над Белгородской, шесть – над Ростовской.
Кроме того, российская сторона сообщила о четырех якобы сбитых дронах над Ленинградской областью, трех – над Астраханской и одном – над Республикой Адыгея.
