Москву ночью атаковали беспилотники, власти заявили о работе ПВО

Вечером 16 марта и в ночь на 17 марта Москву атаковали беспилотники. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

По словам Собянина, силы противовоздушной обороны якобы отбили атаку дронов, которые направлялись в сторону города. Российские службы традиционно заявляют об их "успешном уничтожении".

Собянин написал, что "сбиты два беспилотника, летевшие на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб".

Позже мэр Москвы заявил о новых якобы сбитых беспилотниках.

Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков – сообщил он.

Впоследствии Собянин добавил, что силы ПВО якобы сбили еще два дрона. По его словам, "атаку четырех беспилотников отбила система ПВО минобороны".

О возможных повреждениях или пострадавших в Москве российские власти не сообщали.

