москву вночі атакували безпілотники, влада заявила про роботу ППО
Київ • УНН
Мер москви заявив про знищення кількох дронів силами ППО під час нічної атаки. Інформація про можливі руйнування або постраждалих наразі відсутня.
Увечері 16 березня та в ніч на 17 березня москву атакували безпілотники. Про це повідомив мер російської столиці сергій собянін у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.
Деталі
За словами собяніна, сили протовітряної оборони нібито відбили атаку дронів, які прямували у бік міста. російські служби традиційно заявляють про їх "успішне знищення".
Собянін написав, що "збито два безпілотники, які летіли на москву. На місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб".
російські служби повідомляють про кілька збитих дронів
Пізніше мер москви заявив про нові нібито збиті безпілотники.
Знищено ще один безпілотник, який летів на москву. Спеціалісти екстрених служб працюють на місці падіння уламків
Згодом Собянін додав, що сили ППО нібито збили ще два дрони. За його словами, "атаку чотирьох безпілотників відбила система ППО міноборони".
Про можливі пошкодження чи постраждалих у москві російська влада не повідомляла.
