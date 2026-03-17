росія заявила про "збиття" понад 200 українських дронів за ніч

Міністерство оборони рф заявило, що в ніч на вівторок російська протиповітряна оборона нібито перехопила та знищила 206 українських безпілотників. Про це пише УНН.

Деталі

За твердженням російського відомства, найбільше дронів – 62 – було "збито" над брянською областю. Ще 43 безпілотники, як стверджується, знищили над московським регіоном, з яких 40 нібито прямували у бік москви.

Також у Міноборони рф заявили, що 28 дронів було перехоплено над краснодарським краєм, 18 – над тимчасово окупованим Кримом, 12 – над смоленською областю.

Ще 12 безпілотників, за їхніми даними, "знищили" над Азовським морем, дев’ять – над калузькою областю, вісім – над бєлгородською, шість – над ростовською.

Крім того, російська сторона повідомила про чотири нібито збиті дрони над ленінградською областю, три – над астраханською та один – над республікою адигея.

