россия выпустила по Украине ракеты и 123 беспилотника: сбито 6 баллистических ракет и 71 дрон

россия атаковала Украину баллистическими ракетами и 123 беспилотниками, сбито 6 баллистических ракет и 71 дрон, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 12 февраля «враг нанес удар баллистическими ракетами Искандер-М (зенитными управляемыми С-400) по Киеву и Кривому Рогу». «Осуществлено шесть пусков из Брянской обл. и один - из Крыма», - говорится в сообщении.

Также указано, что враг атаковал 123-мя ударными БпЛА типа «Shahed» и дронами-имитаторами других типов по направлениям: Миллерово, Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск - рф.

К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие шести баллистических ракет Искандер-М (ЗКР С-400) и 71-го ударного БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях. 40 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий)