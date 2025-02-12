россия выпустила по Украине ракеты и 123 беспилотника: сбито 6 баллистических ракет и 71 дрон
Киев • УНН
Россия атаковала Украину 6 баллистическими ракетами и 123 дронами «Shahed» с разных направлений. ВСУ сбили все баллистические ракеты и 71 дрон, пострадали 5 областей.
россия атаковала Украину баллистическими ракетами и 123 беспилотниками, сбито 6 баллистических ракет и 71 дрон, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 12 февраля «враг нанес удар баллистическими ракетами Искандер-М (зенитными управляемыми С-400) по Киеву и Кривому Рогу». «Осуществлено шесть пусков из Брянской обл. и один - из Крыма», - говорится в сообщении.
Также указано, что враг атаковал 123-мя ударными БпЛА типа «Shahed» и дронами-имитаторами других типов по направлениям: Миллерово, Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск - рф.
К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие шести баллистических ракет Искандер-М (ЗКР С-400) и 71-го ударного БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях. 40 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий)
В результате вражеской атаки, как отмечается, пострадали Киевщина, Днепропетровщина (Кривой Рог), Сумщина, Полтавщина и Черниговщина.
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