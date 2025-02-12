росія випустила по Україні ракети і 123 безпілотники: збито 6 балістичних ракет та 71 дрон
Київ • УНН
Росія атакувала Україну 6 балістичними ракетами та 123 дронами "Shahed" з різних напрямків. ЗСУ збили всі балістичні ракети та 71 дрон, постраждали 5 областей.
росія атакувала Україну балістичними ракетами та 123 безпілотниками, збито 6 балістичних ракет та 71 дрон, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.
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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 12 лютого "ворог завдав удару балістичними ракетами Іскандер-М (зенітними керованими С-400) по Києву та Кривому Рогу". "Здійснено шість пусків із Брянської обл. та один - із Криму", - ідеться у повідомленні.
Також вказано, що ворог атакував 123-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами-імітаторами інших типів із напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - рф.
До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Станом на 08.30 підтверджено збиття шести балістичних ракет Іскандер-М (ЗКР С-400) та 71-го ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях. 40 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків)
Внаслідок ворожої атаки, як зазначається, постраждали Київщина, Дніпропетровщина (Кривий Ріг), Сумщина, Полтавщина та Чернігівщина.
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