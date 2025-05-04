россия уменьшила количество ракетоносителей в Черном море, но угроза сохраняется
Киев • УНН
В Черном море утром 4 мая зафиксирован один российский корабль, который является носителем крылатых ракет типа "Калибр". Сутками ранее страна-агрессор выводила на боевое дежурство три таких судна.
россия держит в Черном море корабль с ракетами "Калибр", что создает угрозу удара. В Средиземном море также находится вражеский ракетоносец. Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.
Детали
Отмечается, что по состоянию на 06:00 04.05.2025 в Черном море зафиксирован вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до 6 ракет. В Средиземном море также продолжается дежурство российских кораблей, один из которых является ракетоносителем.
В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 6 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет
За сутки в интересах россии проход Керченским проливом осуществили: в Черное море – 13 судов, из них 7 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 3 судна, которые продолжили движение из пролива Босфор.
рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.
Напомним
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