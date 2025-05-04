россия уменьшила количество ракетоносителей в Черном море, но угроза сохраняется

россия держит в Черном море корабль с ракетами "Калибр", что создает угрозу удара. В Средиземном море также находится вражеский ракетоносец. Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.

Отмечается, что по состоянию на 06:00 04.05.2025 в Черном море зафиксирован вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до 6 ракет. В Средиземном море также продолжается дежурство российских кораблей, один из которых является ракетоносителем.

В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 6 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет