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Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский
3 мая, 09:33 • 26348 просмотра

Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский

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россия уменьшила количество ракетоносителей в Черном море, но угроза сохраняется

Киев • УНН

 • 516 просмотра

В Черном море утром 4 мая зафиксирован один российский корабль, который является носителем крылатых ракет типа "Калибр". Сутками ранее страна-агрессор выводила на боевое дежурство три таких судна.

россия уменьшила количество ракетоносителей в Черном море, но угроза сохраняется

россия держит в Черном море корабль с ракетами "Калибр", что создает угрозу удара. В Средиземном море также находится вражеский ракетоносец. Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.     

Детали 

Отмечается, что по состоянию на 06:00 04.05.2025 в Черном море зафиксирован вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до 6 ракет. В Средиземном море также продолжается дежурство российских кораблей, один из которых является ракетоносителем.

В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 6 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет

- говорится в заметке ВМС ВСУ.

За сутки в интересах россии проход Керченским проливом осуществили: в Черное море – 13 судов, из них 7 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 3 судна, которые продолжили движение из пролива Босфор.

рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

Напомним

Владимир Зеленский анонсировал новые санкции против соратников россии. Также ожидается оборонная поддержка и решения по дальнейшему сотрудничеству с ключевыми странами.

Франция удвоит производство "умных" авиабомб AASM Hammer для Украины в 2025 году04.05.25, 04:07 • 2160 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Калибр (семейство ракет)
Франция
Черное море
Босфор
Владимир Зеленский
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