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Франция удвоит производство "умных" авиабомб AASM Hammer для Украины в 2025 году

Киев • УНН

 • 594 просмотра

В 2025 году Франция планирует изготовить 1200 авиабомб AASM Hammer для Украины, что почти вдвое больше, чем в 2024. Эти бомбы являются высокоточным оружием, адаптированным к украинским МиГам и Су.

Франция удвоит производство "умных" авиабомб AASM Hammer для Украины в 2025 году

Франция планирует в 2025 году произвести 1 200 управляемых авиационных бомб AASM Hammer. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году. Такое вооружение официальный Париж предоставляет Украине в рамках оборонной помощи. Об этом сообщает издание Le Parisien, передает УНН.

Детали

Отмечается, что модульное оружие класса "воздух-земля" это "новый любимец украинских боевых самолетов", и от начала широкомасштабного вторжения россии производство AASM во Франции "в направлении фронта выросло в четыре раза".

Но это еще далеко не конец. После того, как в 2024 году было изготовлено 830 единиц, на 2025 год уже запланировано выпустить 1200

- говорится в заметке издания.

Разработчиком данных модульных авиабомб является французская компания Safran. В общем данная крупная промышленно-технологическая группа занимается разработкой и производством авиационных двигателей, вертолетов и ракет, авиационного оборудования.

Как пишет Le Parisien, AASM (Armement Air-Sol Modulaire) состоит из навигационного и реактивного модулей, которые устанавливают на классические авиационные бомбы. Такая система превращает обычную боеголовку в высокоточное оружие, способное поражать движимые и стационарные цели даже в условиях активного глушения GPS, что особенно актуально в условиях войны с россией.

Инерционный блок использует физические свойства, обнаруженные в волчке. С помощью перекрестных измерений угла и ускорения он восстанавливает положение и скорость систем вооружения и ориентирует их в пространстве

- объяснил AFP в технических терминах Жан-Ноэль Майе, директор по операциям в Safran Electronics and Defense.

Другими словами, эти два комплекта наведения и движителя делают бомбовую систему неуязвимой к помехам противника, одновременно гарантируя ее навигацию к желаемой цели.

По словам Франка Содо, президента Safran Electronics and Defense, AASM позволяет одновременно поражать несколько целей на любой высоте, а боевая часть может весить от 250 до 1000 кг. Министерство обороны Франции подчеркивает, что система подходит как для высокоточных ударов, так и для массированных авиаударов.

Французское правительство обратилось к Safran с просьбой интегрировать зенитно-ракетные комплексы (ЗРС) на украинские истребители после того, как американские боеприпасы JDAM с GPS-наведением стали не попадать в цели. Как рассказали в Safran, это было сделано "менее чем за четыре месяца осенью 2023 года", что позволило "обрабатывать цели с отличной точностью"

- сообщает издание.

Сначала эти бомбы были частью вооружения французских истребителей Rafale, но после того как американские JDAM оказались недостаточно эффективными на фронте, Париж поручил адаптировать AASM для украинских МиГов и Су. Эту модернизацию завершили менее чем за четыре месяца осенью 2023 года.

Поставки AASM сейчас происходят темпом около 50 единиц в месяц, и, по оценкам французской прессы, спрос со стороны Киева только растет. Американские военные уже назвали AASM "чудо-оружием", что соответствует украинским потребностям в условиях современной войны.

Напомним

В январе 2024 года министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил, что Франция будет поставлять Украине ежемесячно около 50 управляемых авиабомб AASM Hammer (A2SM).

Франция объявила о выделении Украине пакета военной помощи на 2 млрд евро26.03.25, 19:58 • 24976 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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