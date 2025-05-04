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Франція подвоїть виробництво "розумних" авіабомб AASM Hammer для України у 2025 році

Київ • УНН

 • 1112 перегляди

У 2025 році Франція планує виготовити 1200 авіабомб AASM Hammer для України, що майже вдвічі більше, ніж у 2024. Ці бомби є високоточною зброєю, адаптованою до українських МіГів та Су.

Франція подвоїть виробництво "розумних" авіабомб AASM Hammer для України у 2025 році

Франція планує у 2025 році виробити 1 200 керованих авіаційних бомб AASM Hammer. Це майже вдвічі більше, ніж торік. Таке озброєння офіційний Париж надає Україні в рамках оборонної допомоги. Про це інформує видання Le Parisien, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що модульна зброя класу "повітря-земля" це "новий улюбленець українських бойових літаків", і від початку широкомасштабного вторгнення росії виробництво AASM у Франції "у напрямку фронту зросло в чотири рази".

Але це ще далеко не кінець. Після того, як у 2024 році було виготовлено 830 одиниць, на 2025 рік вже заплановано випустити 1200

- йдеться у дописі видання.

Розробником даних модульних авіабомб є французька компанія Safran. Загалом дана велика промислово-технологічна група займається розробкою та виробництвом авіаційних двигунів, вертольотів та ракет, авіаційного обладнання.

Як пише Le Parisien, AASM (Armement Air-Sol Modulaire) складається з навігаційного та реактивного модулів, які встановлюють на класичні авіаційні бомби. Така система перетворює звичайну боєголовку на високоточну зброю, здатну вражати рухомі та стаціонарні цілі навіть за умов активного глушіння GPS, що особливо актуально в умовах війни з росією.

Інерційний блок використовує фізичні властивості, виявлені у дзизі. За допомогою перехресних вимірювань кута та прискорення він відновлює положення та швидкість систем озброєння та орієнтує їх у просторі

- пояснив AFP у технічних термінах Жан-Ноель Майє, директор з операцій у Safran Electronics and Defense.

Іншими словами, ці два комплекти наведення та рушія роблять бомбову систему невразливою до перешкод противника, одночасно гарантуючи її навігацію до бажаної мети.

За словами Франка Содо, президента Safran Electronics and Defense, AASM дозволяє одночасно уражати кілька цілей на будь-якій висоті, а бойова частина може важити від 250 до 1000 кг. Міністерство оборони Франції підкреслює, що система підходить як для високоточних ударів, так і для масованих авіаударів.

Французький уряд звернувся до Safran з проханням інтегрувати зенітно-ракетні комплекси (ЗРС) на українські винищувачі після того, як американські боєприпаси JDAM з GPS-наведенням стали не влучати в цілі. Як розповіли у Safran, це було зроблено "менш ніж за чотири місяці восени 2023 року", що дозволило "обробляти цілі з відмінною точністю"

- повідомляє видання.

Спочатку ці бомби були частиною озброєння французьких винищувачів Rafale, але після того як американські JDAM виявилися недостатньо ефективними на фронті, Париж доручив адаптувати AASM для українських МіГів і Су. Цю модернізацію завершили менш ніж за чотири місяці восени 2023 року.

Постачання AASM нині відбувається темпом близько 50 одиниць на місяць, і, за оцінками французької преси, попит з боку Києва лише зростає. Американські військові вже назвали AASM "чудо-зброєю", що відповідає українським потребам в умовах сучасної війни.

Нагадаємо

У січні 2024 року міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню заявив, що Франція буде постачати Україні щомісяця близько 50 керованих авіабомб AASM Hammer (A2SM).

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