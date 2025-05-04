росія зменшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі, але загроза зберігається

росія тримає в Чорному морі корабель з ракетами "Калібр", що створює загрозу удару. В Середземному морі також перебуває ворожий ракетоносій. Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних Сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.

Зазначається, що станом на 06:00 04.05.2025 в Чорному морі зафіксовано ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 6 ракет. В Середземному морі також триває чергування російських кораблів, один з яких є ракетоносієм.

В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет