росія зменшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі, але загроза зберігається
Київ • УНН
В Чорному морі вранці 4 травня зафіксовано один російський корабель, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр". Добою раніше країна-агресор виводила на бойове чергування три такі судна.
росія тримає в Чорному морі корабель з ракетами "Калібр", що створює загрозу удару. В Середземному морі також перебуває ворожий ракетоносій. Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних Сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.
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Зазначається, що станом на 06:00 04.05.2025 в Чорному морі зафіксовано ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 6 ракет. В Середземному морі також триває чергування російських кораблів, один з яких є ракетоносієм.
В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 13 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 3 судна, які продовжили рух з протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
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