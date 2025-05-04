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Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський
3 травня, 09:33 • 26996 перегляди

Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський

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росія зменшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі, але загроза зберігається

Київ • УНН

 • 826 перегляди

В Чорному морі вранці 4 травня зафіксовано один російський корабель, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр". Добою раніше країна-агресор виводила на бойове чергування три такі судна.

росія зменшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі, але загроза зберігається

росія тримає в Чорному морі корабель з ракетами "Калібр", що створює загрозу удару. В Середземному морі також перебуває ворожий ракетоносій. Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних Сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.     

Деталі 

Зазначається, що станом на 06:00 04.05.2025 в Чорному морі зафіксовано ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 6 ракет. В Середземному морі також триває чергування російських кораблів, один з яких є ракетоносієм.

В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет

- йдеться у дописі ВМС ЗСУ.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 13 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 3 судна, які продовжили рух з протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Нагадаємо

Володимир Зеленський анонсував нові санкції проти соратників росії. Також очікується оборонна підтримка та рішення щодо подальшої співпраці з ключовими країнами.

Франція подвоїть виробництво "розумних" авіабомб AASM Hammer для України у 2025 році04.05.25, 04:07 • 2422 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
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