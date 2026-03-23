россия снова атаковала дронами порт в Одесской области
Киев • УНН
Вражеские дроны повредили склад в порту и частные дома в пригороде Одессы. Пострадавших нет, на местах работают оперативные службы для фиксации действий.
рф снова атаковала дронами портовую инфраструктуру в Одесской области, есть повреждения в порту, под ударом были и жилые дома в пригороде Одессы, сообщил в понедельник глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.
По его словам, в результате падения обломков в двух частных домах повреждены крыши и выбиты стекла. "Повреждения получил также склад на территории порта", - отметил глава ОВА.
"К счастью, обошлось без пострадавших", - указал Кипер.
По его словам, на местах работают все оперативные службы. Продолжается фиксация последствий и их ликвидация.
