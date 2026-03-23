росія знову атакувала дронами порт на Одещині
Київ • УНН
Ворожі дрони пошкодили склад у порту та приватні будинки в передмісті Одеси. Постраждалих немає, на місцях працюють оперативні служби для фіксації дій.
рф знову атакувала дронами портову інфраструктуру в Одеській області, є пошкодження у порту, під ударом були і житлові будинки у передмісті Одеси, повідомив у понеділок голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.
З його слів, внаслідок падіння уламків у двох приватних будинках пошкоджено дахи та вибито скління. "Пошкодження зазнав також склад на території порту", - зазначив голова ОВА.
"На щастя, минулося без постраждалих", - вказав Кіпер.
З його слів, на місцях працюють усі оперативні служби. Триває фіксація наслідків та їх ліквідація.
