россия пыталась продать Перу "самолет-фантом" за $63 млн: Сибига раскрыл детали аферы

Эксклюзив
15:05 • 8316 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
14:39 • 8852 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
13:04 • 12738 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 23213 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 51755 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 26358 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 25855 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 21245 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20 • 14347 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 14091 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
Популярные новости
Оккупанты перебрасывают войска на север Донетчины, формат перемещения нетипичен - АндрющенкоPhoto5 февраля, 07:12 • 30292 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto11:46 • 16550 просмотра
Переговоры Украины, США и рф в Абу-Даби завершились12:00 • 21785 просмотра
Пропавшую 13-летнюю девочку из Львовской области нашли мертвой12:12 • 7742 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo13:14 • 11846 просмотра
Эксклюзив
15:05 • 8330 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
15:05 • 8330 просмотра
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 51770 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 51770 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 63520 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 93458 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 93191 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Дональд Туск
Рустем Умеров
Андрей Садовый
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Европа
Львов
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро15:30 • 1772 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo13:14 • 11945 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto11:46 • 16644 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 38965 просмотра
Корсет Вайолет Бриджертон: художник по костюмам раскрыл детали создания образаVideo4 февраля, 19:58 • 21024 просмотра
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Микоян МиГ-29

россия пыталась продать Перу "самолет-фантом" за $63 млн: Сибига раскрыл детали аферы

Киев • УНН

 • 318 просмотра

По словам главного украинского дипломата, благодаря совместным усилиям Министерства иностранных дел Украины и АО "Антонов" была выявлена подставная компания из Объединенных Арабских Эмиратов, связанная с рф.

россия пыталась продать Перу "самолет-фантом" за $63 млн: Сибига раскрыл детали аферы

Министерство внутренних дел Перу отменило тендер на 63 миллиона долларов на закупку самолетов Ан-74 после разоблачения попытки мошенничества со стороны компании, аффилированной с Россией. Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, пишет УНН.

Детали

По словам главного украинского дипломата, благодаря совместным усилиям Министерства иностранных дел Украины и АО "Антонов" была выявлена подставная компания из Объединенных Арабских Эмиратов, связанная с РФ. Через нее российские дельцы пытались продать так называемый "самолет-фантом", используя поддельные документы.

Сибига подчеркнул, что Украина остается надежным партнером для стран Латинской Америки и Карибского бассейна и призвал сотрудничать исключительно с официальными производителями.

Он также подчеркнул, что совместные действия позволяют эффективно противодействовать манипуляциям со стороны государства-агрессора.

Напомним, в Германии задержали депутата за обход санкций и перевозку техники в Беларусь, случилось это во время сессионного заседания.

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Техника
Война в Украине
Беларусь
Министерство иностранных дел Украины
Германия
Объединенные Арабские Эмираты
Украина