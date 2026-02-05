россия пыталась продать Перу "самолет-фантом" за $63 млн: Сибига раскрыл детали аферы
Киев • УНН
Министерство внутренних дел Перу отменило тендер на 63 миллиона долларов на закупку самолетов Ан-74 после разоблачения попытки мошенничества со стороны компании, аффилированной с Россией. Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, пишет УНН.
Детали
По словам главного украинского дипломата, благодаря совместным усилиям Министерства иностранных дел Украины и АО "Антонов" была выявлена подставная компания из Объединенных Арабских Эмиратов, связанная с РФ. Через нее российские дельцы пытались продать так называемый "самолет-фантом", используя поддельные документы.
Сибига подчеркнул, что Украина остается надежным партнером для стран Латинской Америки и Карибского бассейна и призвал сотрудничать исключительно с официальными производителями.
Он также подчеркнул, что совместные действия позволяют эффективно противодействовать манипуляциям со стороны государства-агрессора.
