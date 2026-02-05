росія намагалася продати Перу "літак-фантом" за $63 млн: Сибіга розкрив деталі афери

$43.170.02
Ексклюзив
15:05 • 7500 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
14:39 • 8094 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
13:04 • 12375 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 22778 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 51087 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 26211 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 25737 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 21180 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 14301 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 14052 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Окупанти перекидають війська на північ Донеччини, формат переміщення нетиповий - Андрющенко
5 лютого, 07:12 • 30003 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім'я
11:46 • 16158 перегляди
Переговори України, США та рф в Абу-Дабі завершилися
12:00 • 21485 перегляди
Зниклу 13-річну дівчинку з Львівщини знайшли мертвою
12:12 • 7220 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькою
13:14 • 11449 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
15:05 • 7528 перегляди
Ексклюзив
15:05 • 7528 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 51106 перегляди
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 51106 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою
4 лютого, 11:15 • 63262 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"
3 лютого, 14:37 • 93197 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка
3 лютого, 14:17 • 92957 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дональд Туск
Рустем Умєров
Андрій Садовий
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Європа
Львів
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро
15:30 • 1554 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькою
13:14 • 11594 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім'я
11:46 • 16301 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з'явилося цуценя
4 лютого, 23:05 • 38428 перегляди
Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образу
4 лютого, 19:58 • 20927 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
МіГ-29

росія намагалася продати Перу "літак-фантом" за $63 млн: Сибіга розкрив деталі афери
Київ • УНН • 66 перегляди

Київ • УНН

 • 66 перегляди

За словами головного українського дипломата, завдяки спільним зусиллям Міністерства закордонних справ України та АТ "Антонов" було виявлено підставну компанію з Об’єднаних Арабських Еміратів, пов’язану з рф.

росія намагалася продати Перу "літак-фантом" за $63 млн: Сибіга розкрив деталі афери

Міністерство внутрішніх справ Перу скасувало тендер на 63 мільйони доларів щодо закупівлі літаків Ан-74 після викриття спроби шахрайства з боку компанії, афілійованої з росією. Про це повідомив очільник МЗС Андрій Сибіга, пише УНН.

Деталі

За словами головного українського дипломата, завдяки спільним зусиллям Міністерства закордонних справ України та АТ "Антонов" було виявлено підставну компанію з Об’єднаних Арабських Еміратів, пов’язану з рф. Через неї російські ділки намагалися продати так званий "літак-фантом", використовуючи підроблені документи.

Сибіга наголосив, що Україна залишається надійним партнером для країн Латинської Америки та Карибського басейну та закликав співпрацювати виключно з офіційними виробниками.

Він також підкреслив, що спільні дії дозволяють ефективно протидіяти маніпуляціям з боку держави-агресора.

Нагадаємо, у Німеччині затримали депутата за обхід санкцій та перевезення техніки до білорусі, трапилось це під час сесійного засідання.

Андрій Тимощенков

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Техніка
Війна в Україні
Білорусь
Міністерство закордонних справ України
Німеччина
Об'єднані Арабські Емірати
Україна