росія намагалася продати Перу "літак-фантом" за $63 млн: Сибіга розкрив деталі афери
Київ • УНН
Міністерство внутрішніх справ Перу скасувало тендер на 63 мільйони доларів щодо закупівлі літаків Ан-74 після викриття спроби шахрайства з боку компанії, афілійованої з росією. Про це повідомив очільник МЗС Андрій Сибіга, пише УНН.
Деталі
За словами головного українського дипломата, завдяки спільним зусиллям Міністерства закордонних справ України та АТ "Антонов" було виявлено підставну компанію з Об’єднаних Арабських Еміратів, пов’язану з рф. Через неї російські ділки намагалися продати так званий "літак-фантом", використовуючи підроблені документи.
Сибіга наголосив, що Україна залишається надійним партнером для країн Латинської Америки та Карибського басейну та закликав співпрацювати виключно з офіційними виробниками.
Він також підкреслив, що спільні дії дозволяють ефективно протидіяти маніпуляціям з боку держави-агресора.
