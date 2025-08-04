россия оказывает давление на граждан Молдовы за рубежом на фоне предстоящих выборов в стране - Politico

россия наращивает усилия по влиянию на молдаван, проживающих за границей по всей Европе, чтобы попытаться повлиять на решающие выборы в следующем месяце. Об этом заявил советник по национальной безопасности Молдовы Станислав Секриеру, сообщает Politico, пишет УНН.

Станислав Секриеру сообщил, что чиновники наблюдают резкий рост уровня дезинформации, направленной на почти четверть миллиона избирателей в диаспоре, накануне выборов в сентябре, где прозападное правительство сталкивается с решающим вызовом со стороны пророссийских политсил.

- сказал Секриеру, указывая на новую блиц-атаку со стороны поддерживаемой Кремлем сети, известной как "Матрешка".

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Эта тактика включает создание поддельных СМИ и их использование для распространения ложных сообщений.

Кампания призвана деморализовать избирателей диаспоры, поощрить их оставаться дома и манипулировать теми, кто голосует, чтобы они поддержали фальшивую проевропейскую силу. Замаскированные под вид и тон легитимных европейских СМИ, эти сфабрикованные сообщения имеют целью подорвать доверие к демократическим институтам Молдовы и посеять путаницу среди молдавских общин за рубежом

Значительная часть населения Молдовы, проживающая за пределами страны, подавляющим большинством голосовала за ее либерального президента Майю Санду на выборах в прошлом году, которые были омрачены обвинениями во вмешательстве россии.

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Одновременный референдум по заявке страны на членство в ЕС едва прошел благодаря бюллетеням, поданным по почте и на избирательных участках, созданных в других европейских городах. Москва целенаправленно использовала это голосование, сообщил тогда Секриеру, с помощью сложной схемы, предлагая избирателям деньги за поддержку пророссийских оппозиционных партий.

Голосование 28 сентября может привести к "возможным сбоям, подобным тем, что наблюдались на предыдущих выборах, таким как угрозы фальшивыми бомбами на избирательных участках в европейских городах, или организованных протестов за рубежом, направленных на проектирование фальшивого недовольства"