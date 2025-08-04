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россия оказывает давление на граждан Молдовы за рубежом на фоне предстоящих выборов в стране - Politico

Киев • УНН

 • 576 просмотра

россия сосредоточила усилия на молдавской диаспоре в Европе, используя дезинформацию и поддельные СМИ, чтобы повлиять на предстоящие выборы. Эта кампания имеет целью деморализовать избирателей и манипулировать их выбором в пользу пророссийских сил.

россия оказывает давление на граждан Молдовы за рубежом на фоне предстоящих выборов в стране - Politico

россия наращивает усилия по влиянию на молдаван, проживающих за границей по всей Европе, чтобы попытаться повлиять на решающие выборы в следующем месяце. Об этом заявил советник по национальной безопасности Молдовы Станислав Секриеру, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Станислав Секриеру сообщил, что чиновники наблюдают резкий рост уровня дезинформации, направленной на почти четверть миллиона избирателей в диаспоре, накануне выборов в сентябре, где прозападное правительство сталкивается с решающим вызовом со стороны пророссийских политсил.

россия и ее посредники сейчас активно сосредоточивают свои усилия на молдавской диаспоре

- сказал Секриеру, указывая на новую блиц-атаку со стороны поддерживаемой Кремлем сети, известной как "Матрешка".

Эта тактика включает создание поддельных СМИ и их использование для распространения ложных сообщений.

Кампания призвана деморализовать избирателей диаспоры, поощрить их оставаться дома и манипулировать теми, кто голосует, чтобы они поддержали фальшивую проевропейскую силу. Замаскированные под вид и тон легитимных европейских СМИ, эти сфабрикованные сообщения имеют целью подорвать доверие к демократическим институтам Молдовы и посеять путаницу среди молдавских общин за рубежом

- добавил он.

Значительная часть населения Молдовы, проживающая за пределами страны, подавляющим большинством голосовала за ее либерального президента Майю Санду на выборах в прошлом году, которые были омрачены обвинениями во вмешательстве россии.

Молдова созывает Совет нацбезопасности из-за внешнего вмешательства в выборы29.07.2025, 23:37 • 5039 просмотров

Одновременный референдум по заявке страны на членство в ЕС едва прошел благодаря бюллетеням, поданным по почте и на избирательных участках, созданных в других европейских городах. Москва целенаправленно использовала это голосование, сообщил тогда Секриеру, с помощью сложной схемы, предлагая избирателям деньги за поддержку пророссийских оппозиционных партий.

Голосование 28 сентября может привести к "возможным сбоям, подобным тем, что наблюдались на предыдущих выборах, таким как угрозы фальшивыми бомбами на избирательных участках в европейских городах, или организованных протестов за рубежом, направленных на проектирование фальшивого недовольства" 

- сказал Секриеру, добавив, что другим странам необходимо усилить усилия по мониторингу и реагировать на любые попытки повлиять на голосование до, во время и после выборов.

На прошлой неделе Санду заявила, что "российская федерация хочет контролировать Республику Молдова с осени" и активизирует усилия для поддержки своих оппонентов. Правящая либеральная Партия действия и солидарности проводит кампанию за обеспечение кандидатуры в ЕС и надеется сохранить свое парламентское большинство, чтобы продолжить переговоры о вступлении с Брюсселем.

Брюссель оказывает поддержку Молдове для укрепления ее устойчивости перед лицом того, что сеть EUvsDisinfo описывает как "скоординированную кампанию" с целью подрыва Санду, "манипуляции онлайн-дискурсом и подрыва доверия к легитимным источникам информации".

Дополнение

Президент Молдовы Майя Санду заявила о беспрецедентном вмешательстве россии в предстоящие парламентские выборы. Кремль финансирует политические проекты и планирует подкуп избирателей, дезинформацию, кибератаки и привлечение церкви.

Павел Зинченко

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