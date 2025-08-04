россия оказывает давление на граждан Молдовы за рубежом на фоне предстоящих выборов в стране - Politico
Киев • УНН
россия сосредоточила усилия на молдавской диаспоре в Европе, используя дезинформацию и поддельные СМИ, чтобы повлиять на предстоящие выборы. Эта кампания имеет целью деморализовать избирателей и манипулировать их выбором в пользу пророссийских сил.
россия наращивает усилия по влиянию на молдаван, проживающих за границей по всей Европе, чтобы попытаться повлиять на решающие выборы в следующем месяце. Об этом заявил советник по национальной безопасности Молдовы Станислав Секриеру, сообщает Politico, пишет УНН.
Детали
Станислав Секриеру сообщил, что чиновники наблюдают резкий рост уровня дезинформации, направленной на почти четверть миллиона избирателей в диаспоре, накануне выборов в сентябре, где прозападное правительство сталкивается с решающим вызовом со стороны пророссийских политсил.
россия и ее посредники сейчас активно сосредоточивают свои усилия на молдавской диаспоре
Эта тактика включает создание поддельных СМИ и их использование для распространения ложных сообщений.
Кампания призвана деморализовать избирателей диаспоры, поощрить их оставаться дома и манипулировать теми, кто голосует, чтобы они поддержали фальшивую проевропейскую силу. Замаскированные под вид и тон легитимных европейских СМИ, эти сфабрикованные сообщения имеют целью подорвать доверие к демократическим институтам Молдовы и посеять путаницу среди молдавских общин за рубежом
Значительная часть населения Молдовы, проживающая за пределами страны, подавляющим большинством голосовала за ее либерального президента Майю Санду на выборах в прошлом году, которые были омрачены обвинениями во вмешательстве россии.
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Одновременный референдум по заявке страны на членство в ЕС едва прошел благодаря бюллетеням, поданным по почте и на избирательных участках, созданных в других европейских городах. Москва целенаправленно использовала это голосование, сообщил тогда Секриеру, с помощью сложной схемы, предлагая избирателям деньги за поддержку пророссийских оппозиционных партий.
Голосование 28 сентября может привести к "возможным сбоям, подобным тем, что наблюдались на предыдущих выборах, таким как угрозы фальшивыми бомбами на избирательных участках в европейских городах, или организованных протестов за рубежом, направленных на проектирование фальшивого недовольства"
На прошлой неделе Санду заявила, что "российская федерация хочет контролировать Республику Молдова с осени" и активизирует усилия для поддержки своих оппонентов. Правящая либеральная Партия действия и солидарности проводит кампанию за обеспечение кандидатуры в ЕС и надеется сохранить свое парламентское большинство, чтобы продолжить переговоры о вступлении с Брюсселем.
Брюссель оказывает поддержку Молдове для укрепления ее устойчивости перед лицом того, что сеть EUvsDisinfo описывает как "скоординированную кампанию" с целью подрыва Санду, "манипуляции онлайн-дискурсом и подрыва доверия к легитимным источникам информации".
Дополнение
Президент Молдовы Майя Санду заявила о беспрецедентном вмешательстве россии в предстоящие парламентские выборы. Кремль финансирует политические проекты и планирует подкуп избирателей, дезинформацию, кибератаки и привлечение церкви.