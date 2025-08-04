росія тисне на громадян Молдови за кордоном на тлі майбутніх виборів в країні - Politico

росія посилює зусилля щодо впливу на молдован, які проживають за кордоном по всій Європі, щоб спробувати вплинути на вирішальні вибори наступного місяця. Про це заявив радник з національної безпеки Молдови Станіслав Секрієру, повідомляє Politico, пише УНН.

Станіслав Секрієру повідомив, що посадовці спостерігають різке зростання рівня дезінформації, спрямованої на майже чверть мільйона виборців у діаспорі, напередодні виборів у вересні, де прозахідний уряд стикається з вирішальним викликом з боку проросійських політсил.

- сказав Секрієру, вказуючи на нову бліц-атаку з боку підтримуваної кремлем мережі, відомої як "Матрьошка".

росія та її посередники зараз активно зосереджують свої зусилля на молдовській діаспорі

Ця тактика включає створення підроблених ЗМІ та їх використання для поширення неправдивих повідомлень.

Кампанія покликана деморазізувати виборців діаспори, заохотити їх залишатися вдома та маніпулювати тими, хто голосує, щоб вони підтримали фальшиву проєвропейську силу. Замасковані під вигляд і тон легітимних європейських ЗМІ, ці сфабриковані повідомлення мають на меті підірвати довіру до демократичних інституцій Молдови та посіяти плутанину серед молдовських громад за кордоном

Значна частина населення Молдови, яка проживає за межами країни, переважною більшістю голосувала за її ліберального президента Майю Санду на виборах минулого року, які були затьмарені звинуваченнями у втручанні росії.

Молдова скликає Раду нацбезпеки через зовнішнє втручання у вибори

Одночасний референдум щодо заявки країни на членство в ЄС ледь пройшов завдяки бюлетеням, поданим поштою та на виборчих дільницях, створених в інших європейських містах. москва цілеспрямовано використовувала це голосування, повідомив тоді Секрієру, за допомогою складної схеми, пропонуючи виборцям гроші за підтримку проросійських опозиційних партій.

Голосування 28 вересня може призвести до "можливих збоїв, подібних до тих, що спостерігалися на попередніх виборах, таких як погрози фальшивими бомбами на виборчих дільницях у європейських містах, або організованих протестів за кордоном, спрямованих на проектування фальшивого невдоволення"