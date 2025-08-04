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росія тисне на громадян Молдови за кордоном на тлі майбутніх виборів в країні - Politico

Київ • УНН

 • 136 перегляди

росія зосередила зусилля на молдовській діаспорі в Європі, використовуючи дезінформацію та підроблені ЗМІ, щоб вплинути на майбутні вибори. Ця кампанія має на меті деморалізувати виборців та маніпулювати їхнім вибором на користь проросійських сил.

росія тисне на громадян Молдови за кордоном на тлі майбутніх виборів в країні - Politico

росія посилює зусилля щодо впливу на молдован, які проживають за кордоном по всій Європі, щоб спробувати вплинути на вирішальні вибори наступного місяця. Про це заявив радник з національної безпеки Молдови Станіслав Секрієру, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Станіслав Секрієру повідомив, що посадовці спостерігають різке зростання рівня дезінформації, спрямованої на майже чверть мільйона виборців у діаспорі, напередодні виборів у вересні, де прозахідний уряд стикається з вирішальним викликом з боку проросійських політсил.

росія та її посередники зараз активно зосереджують свої зусилля на молдовській діаспорі

- сказав Секрієру, вказуючи на нову бліц-атаку з боку підтримуваної кремлем мережі, відомої як "Матрьошка".

Ця тактика включає створення підроблених ЗМІ та їх використання для поширення неправдивих повідомлень.

Кампанія покликана деморазізувати виборців діаспори, заохотити їх залишатися вдома та маніпулювати тими, хто голосує, щоб вони підтримали фальшиву проєвропейську силу. Замасковані під вигляд і тон легітимних європейських ЗМІ, ці сфабриковані повідомлення мають на меті підірвати довіру до демократичних інституцій Молдови та посіяти плутанину серед молдовських громад за кордоном

- додав він.

Значна частина населення Молдови, яка проживає за межами країни, переважною більшістю голосувала за її ліберального президента Майю Санду на виборах минулого року, які були затьмарені звинуваченнями у втручанні росії.

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Одночасний референдум щодо заявки країни на членство в ЄС ледь пройшов завдяки бюлетеням, поданим поштою та на виборчих дільницях, створених в інших європейських містах. москва цілеспрямовано використовувала це голосування, повідомив тоді Секрієру, за допомогою складної схеми, пропонуючи виборцям гроші за підтримку проросійських опозиційних партій.

Голосування 28 вересня може призвести до "можливих збоїв, подібних до тих, що спостерігалися на попередніх виборах, таких як погрози фальшивими бомбами на виборчих дільницях у європейських містах, або організованих протестів за кордоном, спрямованих на проектування фальшивого невдоволення" 

- сказав Секрієру, додавши, що іншим країнам необхідно посилити зусилля з моніторингу та реагувати на будь-які спроби вплинути на голосування до, під час та після виборів.

Минулого тижня Санду заявила, що "російська федерація хоче контролювати Республіку Молдова з осені" та активізує зусилля для підтримки своїх опонентів. Правляча ліберальна Партія дії та солідарності проводить кампанію за забезпечення кандидатури в ЄС та сподівається зберегти свою парламентську більшість, щоб продовжити переговори про вступ з Брюсселем.

Брюссель надає підтримку Молдові для зміцнення її стійкості перед обличчям того, що мережа EUvsDisinfo описує як "скоординовану кампанію" з метою підриву Санду, "маніпуляції онлайн-дискурсом та підриву довіри до легітимних джерел інформації".

Доповнення

Президентка Молдови Мая Санду заявила про безпрецедентне втручання росії у майбутні парламентські вибори. Кремль фінансує політичні проєкти та планує підкуп виборців, дезінформацію, кібератаки та залучення церкви.

Павло Зінченко

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