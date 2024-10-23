россия на саммите БРИКС попытается создать механизмы поддержки войны против Украины - ISW
Киев • УНН
На саммите БРИКС в казани россия попытается воспользоваться возможностью создать механизмы для усиления своих военных действий в Украине.
36 мировых лидеров прибыли в Казань на саммит БРИКС, во время которого Россия, вероятно, будет пытаться создать механизмы для усиления своих военных сил в Украине. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), пишет УНН.
россия, вероятно, использует саммит БРИКС как возможность продемонстрировать свои усилия по укреплению глобальных связей с незападными государствами и, возможно, установить соглашения и торговые механизмы, с помощью которых она сможет поддерживать свои военные усилия в Украине путем смягчения влияния западных санкций,
Детали
Отмечается, что путин встретился с лидером Китая Си Цзиньпином на полях саммита, во время чего оба чиновника подчеркнули важность многогранных отношений между странами. В частности Си подчеркнул, что БРИКС является форматом глобального стратегического сотрудничества.
Страны БРИКС согласовали "формулировку" по Украине для декларации саммита - росСМИ22 октября 2024, 17:44 • 22846 просмотров
путин также встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, с которыми обсудил двусторонние отношения, создание многополярного мирового порядка и использование национальных валют во взаимных торговых расчетах.
Зеленский: через саммит БРИКС путин будет "толкать" свою формулу мира18 октября 2024, 16:00 • 19646 просмотров