россия на саммите БРИКС попытается создать механизмы поддержки войны против Украины - ISW

36 мировых лидеров прибыли в Казань на саммит БРИКС, во время которого Россия, вероятно, будет пытаться создать механизмы для усиления своих военных сил в Украине. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), пишет УНН.

россия, вероятно, использует саммит БРИКС как возможность продемонстрировать свои усилия по укреплению глобальных связей с незападными государствами и, возможно, установить соглашения и торговые механизмы, с помощью которых она сможет поддерживать свои военные усилия в Украине путем смягчения влияния западных санкций,