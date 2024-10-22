Страны БРИКС согласовали "формулировку" по Украине для декларации саммита - росСМИ
Киев • УНН
На саммите БРИКС согласована общая позиция по Украине для итоговой декларации. По словам помощника путина, эта формулировка «не вызывает ни у кого возражений».
Страны БРИКС согласовали формулировку по Украине, которая войдет в итоговую декларацию казанского саммита. Об этом сообщил помощник российского диктатора путина - юрий ушаков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
ушаков добавил, что это "общая позиция, которая не вызывает ни у кого возражений".
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