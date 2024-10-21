путин встретится с лидерами Индии, Китая, Турции и Ирана на саммите БРИКС
Киев • УНН
российский диктатор путин проведет встречи с лидерами Индии, Китая, Турции и Ирана на саммите БРИКС. В мероприятии примут участие представители 36 стран и 6 международных организаций.
российский диктатор владимир путин на полях саммита БРИКС встретится с лидерами Индии, Китая, Турции и Ирана. Об этом сообщил помощник путина - Юрий Ушаков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"путин 22 октября в рамках саммита БРИКС проведет встречи с Моди и Си Цзиньпином, 23 октября глава рф встретится с президентами Турции и Ирана. А 24 октября в рамках БРИКС проведет встречу с Аббасом и Гутерришем", - сообщил Ушаков.
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Кроме того, по его словам, участие в саммите БРИКС примут представители 36 стран и 6 международных организаций.
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