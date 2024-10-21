путин встретится с лидерами Индии, Китая, Турции и Ирана на саммите БРИКС

ukenru
Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины
  •  25587 просмотра

Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины

Эксклюзив
Долгосрочные партнерства между бизнесом и городами-побратимами откроют путь к международным инвестициям - нардеп
  •  52406 просмотра

Долгосрочные партнерства между бизнесом и городами-побратимами откроют путь к международным инвестициям - нардеп

ЕС отреагировал на сообщения об отправке солдат КНДР в россию: обеспокоен ростом военного сотрудничества между двумя странами
  •  72816 просмотра

ЕС отреагировал на сообщения об отправке солдат КНДР в россию: обеспокоен ростом военного сотрудничества между двумя странами

Эксклюзив
Количество людей с инвалидностью выросло на 300 тысяч: безбарьерность остается вызовом для Украины
  •  104249 просмотра

Количество людей с инвалидностью выросло на 300 тысяч: безбарьерность остается вызовом для Украины

Эксклюзив
Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября
20 октября 2024, 08:34  •  148455 просмотра

Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября

Эксклюзив
Женщины-машинистки в столичном метро: одна уже проходит стажировку, еще четверо - учатся
19 октября 2024, 11:39  •  171786 просмотра

Женщины-машинистки в столичном метро: одна уже проходит стажировку, еще четверо - учатся

Эксклюзив
Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние
18 октября 2024, 15:18  •  196546 просмотра

Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние

Эксклюзив
Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт
18 октября 2024, 13:46  •  195320 просмотра

Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика
18 октября 2024, 13:32  •  170487 просмотра

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика

Эксклюзив
Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин
18 октября 2024, 11:22  •  141448 просмотра

Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Непоколебимая лояльность: почему глава НБУ не реагирует на нарушения своих подчиненных?

Непоколебимая лояльность: почему глава НБУ не реагирует на нарушения своих подчиненных?

  •  111557 просмотра
В столице грузовик на полном ходу въехал в маршрутку: 7 человек госпитализировали

В столице грузовик на полном ходу въехал в маршрутку: 7 человек госпитализировали

  •  27249 просмотра
Сибига начал визит в Турцию: должен провести важные переговоры

Сибига начал визит в Турцию: должен провести важные переговоры

  •  17385 просмотра
Глава Пентагона в Киеве, чтобы подчеркнуть непоколебимую преданность США поддержке Украины - посол

Глава Пентагона в Киеве, чтобы подчеркнуть непоколебимую преданность США поддержке Украины - посол

  •  23602 просмотра
Генсек НАТО: участие войск КНДР в войне в Украине - значительная эскалация

Генсек НАТО: участие войск КНДР в войне в Украине - значительная эскалация

  •  13799 просмотра
публикации
Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины

Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины

  •  25587 просмотра
Непоколебимая лояльность: почему глава НБУ не реагирует на нарушения своих подчиненных?

Непоколебимая лояльность: почему глава НБУ не реагирует на нарушения своих подчиненных?

  •  111557 просмотра
"От запроса без результата": НАБУ отметило 10-летие, однако целесообразность существования бюро остается дискуссионной

"От запроса без результата": НАБУ отметило 10-летие, однако целесообразность существования бюро остается дискуссионной

  •  137104 просмотра
НАБУ планирует потратить 7,5 млн грн на закупку ноутбуков - каждый по 40 тысяч

НАБУ планирует потратить 7,5 млн грн на закупку ноутбуков - каждый по 40 тысяч

18 октября 2024, 14:20  •  163598 просмотра
Время для обновления: почему главе НБУ стоит задуматься об обновлении команды

Время для обновления: почему главе НБУ стоит задуматься об обновлении команды

18 октября 2024, 10:11  •  165863 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс заявила, что вышла замуж сама за себя: видео

Бритни Спирс заявила, что вышла замуж сама за себя: видео

  •  5163 просмотра
21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

  •  120653 просмотра
Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября

Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября
Эксклюзив

20 октября 2024, 08:34  •  148456 просмотра
Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

20 октября 2024, 03:03  •  106802 просмотра
Евгений Клопотенко раскрыл секрет приготовления вкусных синабонов

Евгений Клопотенко раскрыл секрет приготовления вкусных синабонов

20 октября 2024, 01:55  •  105055 просмотра
Актуальное
путин встретится с лидерами Индии, Китая, Турции и Ирана на саммите БРИКС

путин встретится с лидерами Индии, Китая, Турции и Ирана на саммите БРИКС

Киев  •  УНН

21 октября 2024, 15:47  •  1907 просмотра

Read in English

российский диктатор путин проведет встречи с лидерами Индии, Китая, Турции и Ирана на саммите БРИКС. В мероприятии примут участие представители 36 стран и 6 международных организаций.

российский диктатор владимир путин на полях саммита БРИКС встретится с лидерами Индии, Китая, Турции и Ирана. Об этом сообщил помощник путина - Юрий Ушаков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"путин 22 октября в рамках саммита БРИКС проведет встречи с Моди и Си Цзиньпином, 23 октября глава рф встретится с президентами Турции и Ирана. А 24 октября в рамках БРИКС проведет встречу с Аббасом и Гутерришем", - сообщил Ушаков.

Зеленский: через саммит БРИКС путин будет "толкать" свою формулу мира18 октября 2024, 16:00 • 19415 просмотров

Кроме того, по его словам, участие в саммите БРИКС примут представители 36 стран и 6 международных организаций. 

Президент Бразилии не поехал на БРИКС, поскольку упал дома, ударился головой и попал в больницу21 октября 2024, 06:36 • 10220 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Новости Мира
antoniu-guterrishАнтониу Гутерриш
braziliyaБразилия
indiyaИндия
narendra-modiНарендра Моди
si-tszinpinСи Цзиньпин
kitaiКитай
turtsiyaТурция
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
iranИран