путін зустрінеться з лідерами Індії, Китаю, Туреччини та Ірану на саміті БРІКС
Київ • УНН
російський диктатор путін проведе зустрічі з лідерами Індії, Китаю, Туреччини та Ірану на саміті БРІКС. У заході візьмуть участь представники 36 країн та 6 міжнародних організацій.
російський диктатор володимир путін на полях саміту БРІКС зустрінеться із лідерами Індії, Китаю, Туреччини та Ірану. Про це повідомив помічник путіна – юрій ушаков, передає УНН із посиланням на ТАСС.
"путін 22 жовтня в рамках саміту БРІКС проведе зустрічі з Моді і Сі Цзіньпіном, 23 жовтня глава рф зустрінеться з президентами Туреччини та Ірану. А 24 жовтня у рамках БРІКС проведе зустріч із Аббасом та Гутеррішем", - повідомив Ушаков.
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Крім того, за його словами, участь у саміті БРІКС візьмуть представники 36 країн та 6 міжнародних організацій.
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