Країни БРІКС узгодили "формулювання" щодо України для декларації саміту - росЗМІ
Київ • УНН
На саміті БРІКС погоджено спільну позицію щодо України для підсумкової декларації. За словами помічника путіна, це формулювання "не викликає ні в кого заперечень".
Країни БРІКС погодили формулювання щодо України, яке увійде до підсумкової декларації казанського саміту. Про це повідомив помічник російського диктатора путіна – юрій ушаков, передає УНН із посиланням на ТАСС.
ушаков додав, що це "спільна позиція, яка не викликає ні в кого заперечень".
На саміті БРІКС путін намагається довести, що існує "альтернатива західній гегемонії" - ЗМІ22.10.24, 10:24 • 15186 переглядiв
Раніше
Лідери росії та китаю на полях саміту БРІКС провели відверті та конструктивні переговори щодо України та міжнародної ситуації.
путін зустрінеться з лідерами Індії, Китаю, Туреччини та Ірану на саміті БРІКС21.10.24, 18:47 • 19707 переглядiв