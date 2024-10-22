путін і Сі Цзіньпін обговорили ситуацію в Україні - росЗМІ
Київ • УНН
Лідери росії та китаю провели відверті та конструктивні переговори щодо України та міжнародної ситуації. путін планує зустрічі з лідерами Індії, Китаю, Туреччини та Ірану на саміті БРІКС.
російський диктатор володимир путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін обговорили ситуацію в Україні та міжнародну обстановку в цілому. Про це пише ТАСС із посиланням на речника путіна дмитра пєскова, передає УНН.
За словами пєскова, переговори лідерів рф та Китаю відбулися дуже відверто та конструктивно.
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Як повідомляв УНН, російський диктатор путін проведе зустрічі з лідерами Індії, Китаю, Туреччини та Ірану на саміті БРІКС. У заході візьмуть участь представники 36 країн та 6 міжнародних організацій.
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