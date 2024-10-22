путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Украине - росСМИ
Киев • УНН
Лидеры россии и Китая провели откровенные и конструктивные переговоры по Украине и международной ситуации. путин планирует встречи с лидерами Индии, Китая, Турции и Ирана на саммите БРИКС.
российский диктатор владимир путин и лидер Китая Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Украине и международную обстановку в целом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря путина Дмитрия Пескова, передает УНН.
По словам пескова, переговоры лидеров рф и Китая прошли очень откровенно и конструктивно.
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Напомним
Как сообщал УНН, российский диктатор путин проведет встречи с лидерами Индии, Китая, Турции и Ирана на саммите БРИКС. В мероприятии примут участие представители 36 стран и 6 международных организаций.
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