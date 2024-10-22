путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Украине - росСМИ

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УНН ищет редактора ленты новостей
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УНН ищет редактора ленты новостей

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Украина еще не достигла минимального европейского уровня безбарьерности-эксперт
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Украина еще не достигла минимального европейского уровня безбарьерности-эксперт

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Бровары инвестируют в безопасность: в городе скоро появится современная начальная школа
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Бровары инвестируют в безопасность: в городе скоро появится современная начальная школа

Европарламент поддержал кредит в 35 млрд евро для Украины
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Европарламент поддержал кредит в 35 млрд евро для Украины

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Чем мы дышим? Как работает система мониторинга качества воздуха в Киеве
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Чем мы дышим? Как работает система мониторинга качества воздуха в Киеве

В G7 объявят о взносах в 50 млрд долл. кредита для Украины 25 октября - еврокомиссар
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В G7 объявят о взносах в 50 млрд долл. кредита для Украины 25 октября - еврокомиссар

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АРМА держит тысячи активов, но конкурсов очень мало: эксперт назвал эффективность агентства нулевой
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АРМА держит тысячи активов, но конкурсов очень мало: эксперт назвал эффективность агентства нулевой

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"Уже есть первые 6 грантовых заявлений": Свириденко рассказала о новой грантовой поддержке для молодежи
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"Уже есть первые 6 грантовых заявлений": Свириденко рассказала о новой грантовой поддержке для молодежи

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21 октября 2024, 15:20  •  139627 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Украине - росСМИ

путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Украине - росСМИ

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 16:09  •  8163 просмотра

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Лидеры россии и Китая провели откровенные и конструктивные переговоры по Украине и международной ситуации. путин планирует встречи с лидерами Индии, Китая, Турции и Ирана на саммите БРИКС.

российский диктатор владимир путин и лидер Китая Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Украине и международную обстановку в целом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря путина Дмитрия Пескова, передает УНН.

По словам пескова, переговоры лидеров рф и Китая прошли очень откровенно и конструктивно.

Зеленский: через саммит БРИКС путин будет "толкать" свою формулу мира18 октября 2024, 16:00 • 19623 просмотра

Напомним

Как сообщал УНН, российский диктатор путин проведет встречи с лидерами Индии, Китая, Турции и Ирана на саммите БРИКС. В мероприятии примут участие представители 36 стран и 6 международных организаций.

Президент Бразилии не поехал на БРИКС, поскольку упал дома, ударился головой и попал в больницу21 октября 2024, 06:36 • 11528 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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