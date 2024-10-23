росія на саміті БРІКС спробує створити механізми підтримки війни проти України - ISW
Київ • УНН
На саміті БРІКС у казані росія намагатиметься скористатися можливістю створити механізми для посилення своїх військових дій в Україні.
36 світових лідерів прибули до Казані на саміт БРІКС, під час якого росія, ймовірно, намагатиметься створити механізми для посилення своїх військових сил в Україні. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), пише УНН.
росія, ймовірно, використає саміт БРІКС як можливість продемонструвати свої зусилля щодо зміцнення глобальних зв’язків із незахідними державами та, можливо, встановити угоди та торгівельні механізми, за допомогою яких вона зможе підтримувати свої військові зусилля в Україні шляхом пом’якшення впливу західних санкцій,
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Зазначається, що путін зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном на полях саміту, під час чого обидва посадовці підкреслили важливість багатогранних відносин між країнами. Зокрема Сі підкреслив, що БРІКС є форматом глобального стратегічного співробітництва.
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путін також зустрівся з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді та президентом ПАР Сирілом Рамафосою, з якими обговорив двосторонні відносини, створення багатополярного світового порядку та використання національних валют у взаємних торгівельних розрахунках.
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