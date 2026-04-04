россия дронами атаковала объекты Нафтогаза на Полтавщине, вспыхнул пожар

российские войска атаковали инфраструктурные активы Группы Нафтогаз в Полтавской области, вспыхнул пожар, передает УНН со ссылкой на "Нафтогаз".

Как сообщили в компании, удары нанесли дронами. В результате обстрелов возник пожар. Через некоторое время враг совершил повторную атаку.

"Накануне католической Пасхи российские войска атаковали инфраструктурные активы Группы Нафтогаз. К счастью, без пострадавших. Спасибо подразделениям ГСЧС за оперативную реакцию", — отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

На месте работают соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий.

В компании добавили, что россия продолжает целенаправленные атаки на нефтегазовую и энергетическую инфраструктуру. С начала года враг уже более 40 раз атаковал объекты Группы Нафтогаз.