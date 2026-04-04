россия дронами атаковала объекты Нафтогаза на Полтавщине, вспыхнул пожар
Киев
Враг дважды ударил беспилотниками по инфраструктуре Группы Нафтогаз, вызвав пожар. Пострадавших нет, на месте работают спасатели ГСЧС.
российские войска атаковали инфраструктурные активы Группы Нафтогаз в Полтавской области, вспыхнул пожар, передает УНН со ссылкой на "Нафтогаз".
Как сообщили в компании, удары нанесли дронами. В результате обстрелов возник пожар. Через некоторое время враг совершил повторную атаку.
"Накануне католической Пасхи российские войска атаковали инфраструктурные активы Группы Нафтогаз. К счастью, без пострадавших. Спасибо подразделениям ГСЧС за оперативную реакцию", — отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.
На месте работают соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий.
В компании добавили, что россия продолжает целенаправленные атаки на нефтегазовую и энергетическую инфраструктуру. С начала года враг уже более 40 раз атаковал объекты Группы Нафтогаз.