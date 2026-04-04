россия атаковала предприятия в Полтавской области, произошли пожары
Киев • УНН
Вражеские беспилотники попали в промышленные объекты Полтавского района. Спасатели ликвидируют пожары, по предварительным данным пострадавших нет.
В Полтавской области российские войска ночью атаковали дронами промышленно-производственные предприятия, произошли пожары, сообщил в субботу глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич в Telegram, пишет УНН.
Сегодня ночью и утром вражеские БпЛА атаковали промышленно-производственные предприятия в Полтавском районе. В результате прямых попаданий возникли пожары
По его словам, подразделения ГСЧС работают над ликвидацией последствий атаки.
"К счастью, обошлось без пострадавших", - указал он.
