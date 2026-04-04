Russia attacked enterprises in Poltava region, fires broke out
Kyiv • UNN
Enemy drones hit industrial facilities in Poltava district. Rescuers are extinguishing fires, according to preliminary data there are no casualties.
In Poltava region, Russian troops attacked industrial and manufacturing enterprises with drones overnight, causing fires, Vitaliy Dyakivnych, head of the Poltava Regional Military Administration, reported on Saturday in Telegram, writes UNN.
Tonight and this morning, enemy UAVs attacked industrial and manufacturing enterprises in Poltava district. Fires broke out as a result of direct hits.
According to him, State Emergency Service units are working to eliminate the consequences of the attack.
"Fortunately, there were no casualties," he said.
