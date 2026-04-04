росія атакувала підприємства на Полтавщині, сталися пожежі
Київ • УНН
Ворожі безпілотники влучили у промислові об'єкти Полтавського району. Рятувальники ліквідовують пожежі, за попередніми даними постраждалих немає.
фото ілюстративне
У Полтавській області російські війська вночі атакували дронами промислово-виробничі підприємства, сталися пожежі, повідомив у суботу голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич у Telegram, пише УНН.
Сьогодні вночі та вранці ворожі БпЛА атакували промислово-виробничі підприємства у Полтавському районі. Унаслідок прямих влучань виникли пожежі
З його слів, підрозділи ДСНС працюють над ліквідацією наслідків атаки.
"На щастя, обійшлося без постраждалих", - вказав він.
