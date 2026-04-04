260 з 286 запущених рф дронів знешкодили за ніч над Україною

росія вночі випустила по Україні 286 дронів, 260 з них збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у суботу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 4 квітня (з 18:00 3 квітня) противник атакував 286 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Шаталово, Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф, близько 200 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 260 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни. Зафіксовано влучання 11 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях - повідомили у ПС ЗСУ.

Атака триває, в повітряному просторі близько 20 ворожих БпЛА.

