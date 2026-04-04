Укрзалізниця зупинила частину потягів і евакуює пасажирів через атаку дронів на Київщині
Київ • УНН
Через загрозу ударів БпЛА на Київщині оголошено безпекові зупинки потягів. Пасажирів евакуюють, рух відновлять після зникнення безпосередньої загрози.
Укрзалізниця тимчасово зупинила рух окремих потягів у межах Києва та області та проводить евакуацію пасажирів через загрозу ударів російських безпілотників. Про це компанія повідомила у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
Деталі
За даними перевізника, рішення ухвалили після фіксації повітряних цілей на маршрутах руху поїздів. Через це на окремих ділянках були оголошені безпекові зупинки.
В Укрзалізниці закликали пасажирів зберігати спокій і виконувати вказівки працівників залізниці.
Через фіксацію повітряних цілей на шляху слідування поїздів у межах Києва та області, вимушені оголошувати безпекові зупинки та проводити евакуацію пасажирів
У компанії зазначили, що рух поїздів буде продовжено після того, як безпосередня загроза зникне.
