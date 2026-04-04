Укрзалізниця зупинила частину потягів і евакуює пасажирів через атаку дронів на Київщині

Укрзалізниця тимчасово зупинила рух окремих потягів у межах Києва та області та проводить евакуацію пасажирів через загрозу ударів російських безпілотників. Про це компанія повідомила у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Деталі

За даними перевізника, рішення ухвалили після фіксації повітряних цілей на маршрутах руху поїздів. Через це на окремих ділянках були оголошені безпекові зупинки.

В Укрзалізниці закликали пасажирів зберігати спокій і виконувати вказівки працівників залізниці.

Through the detection of air targets on train routes within Kyiv and the region, safety stops are being declared and passenger evacuation is being conducted.

У компанії зазначили, що рух поїздів буде продовжено після того, як безпосередня загроза зникне.

