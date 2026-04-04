Укрзалізниця зупинила частину потягів і евакуює пасажирів через атаку дронів на Київщині

Київ • УНН

 • 23636 перегляди

Через загрозу ударів БпЛА на Київщині оголошено безпекові зупинки потягів. Пасажирів евакуюють, рух відновлять після зникнення безпосередньої загрози.

Укрзалізниця тимчасово зупинила рух окремих потягів у межах Києва та області та проводить евакуацію пасажирів через загрозу ударів російських безпілотників. Про це компанія повідомила у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Деталі

За даними перевізника, рішення ухвалили після фіксації повітряних цілей на маршрутах руху поїздів. Через це на окремих ділянках були оголошені безпекові зупинки.

В Укрзалізниці закликали пасажирів зберігати спокій і виконувати вказівки працівників залізниці.

Через фіксацію повітряних цілей на шляху слідування поїздів у межах Києва та області, вимушені оголошувати безпекові зупинки та проводити евакуацію пасажирів

– йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що рух поїздів буде продовжено після того, як безпосередня загроза зникне.

В Україні з травня запровадять нові правила безпеки на залізниці

Степан Гафтко

