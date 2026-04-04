Укрзалізниця остановила часть поездов и эвакуирует пассажиров из-за атаки дронов в Киевской области
Киев • УНН
Из-за угрозы ударов БПЛА в Киевской области объявлены остановки поездов по соображениям безопасности. Пассажиров эвакуируют, движение возобновят после исчезновения непосредственной угрозы.
Укрзалізниця временно остановила движение отдельных поездов в пределах Киева и области и проводит эвакуацию пассажиров из-за угрозы ударов российских беспилотников. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале, пишет УНН.
Подробности
По данным перевозчика, решение приняли после фиксации воздушных целей на маршрутах движения поездов. Из-за этого на отдельных участках были объявлены остановки для обеспечения безопасности.
В Укрзализныце призвали пассажиров сохранять спокойствие и выполнять указания работников железной дороги.
Из-за фиксации воздушных целей на пути следования поездов в пределах Киева и области, вынуждены объявлять остановки для обеспечения безопасности и проводить эвакуацию пассажиров
В компании отметили, что движение поездов будет продолжено после того, как непосредственная угроза исчезнет.
