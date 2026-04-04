260 из 286 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной
Киев • УНН
Враг атаковал Украину беспилотниками Shahed и Гербера с нескольких направлений. Силы обороны сбили 260 БПЛА, зафиксировано 11 попаданий в десяти локациях.
россия ночью выпустила по Украине 286 дронов, 260 из них сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 4 апреля (с 18:00 3 апреля) противник атаковал 286 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Шаталово, Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, около 200 из них – "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 07:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 260 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов на севере, юге, востоке и центре страны. Зафиксировано попадание 11 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях
Атака продолжается, в воздушном пространстве около 20 вражеских БпЛА.
