$43.8150.46
ukenru
Ексклюзив
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
2м/с
45%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Реджеп Тайїп Ердоган
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Касем Сулеймані
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Туреччина
Реклама
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Ту-95
Ту-160
F-15 Eagle

росія дронами атакувала об’єкти Нафтогазу на Полтавщині, спалахнула пожежа

Київ • УНН

 • 3284 перегляди

Ворог двічі вдарив безпілотниками по інфраструктурі Групи Нафтогаз, спричинивши пожежу. Постраждалих немає, на місці працюють рятувальники ДСНС.

російські війська атакували інфраструктурні активи Групи Нафтогаз на Полтавщині, спалахнула пожежа, передає УНН із посиланням на "Нафтогаз".

Деталі

Як повідомили у компанії, удари завдали дронами. Внаслідок обстрілів виникла пожежа. Через деякий час ворог здійснив повторну атаку.

"Напередодні католицького Великодня російські війська атакували інфраструктурні активи Групи Нафтогаз. На щастя, без постраждалих. Дякую підрозділам ДСНС за оперативну реакцію", — зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

росія атакувала підприємства на Полтавщині, сталися пожежі04.04.26, 11:32 • 3660 переглядiв

На місці працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків.

Додамо

У компанії додали, що росія продовжує цілеспрямовані атаки на нафтогазову та енергетичну інфраструктуру. Від початку року ворог уже понад 40 разів атакував об’єкти Групи Нафтогаз.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніЕкономіка
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Полтавська область
Нафтогаз України
Державна служба України з надзвичайних ситуацій