росія дронами атакувала об’єкти Нафтогазу на Полтавщині, спалахнула пожежа

російські війська атакували інфраструктурні активи Групи Нафтогаз на Полтавщині, спалахнула пожежа, передає УНН із посиланням на "Нафтогаз".

Як повідомили у компанії, удари завдали дронами. Внаслідок обстрілів виникла пожежа. Через деякий час ворог здійснив повторну атаку.

"Напередодні католицького Великодня російські війська атакували інфраструктурні активи Групи Нафтогаз. На щастя, без постраждалих. Дякую підрозділам ДСНС за оперативну реакцію", — зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

На місці працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків.

У компанії додали, що росія продовжує цілеспрямовані атаки на нафтогазову та енергетичну інфраструктуру. Від початку року ворог уже понад 40 разів атакував об’єкти Групи Нафтогаз.