россия держит ракетоноситель в Черном море: есть угроза удара
Киев • УНН
В акватории Черного моря находится один корабль рф, оснащенный 4 крылатыми ракетами "Калибр". В Средиземном море - 6 кораблей, из которых 2 несут 22 ракеты.
В Черном море фиксируют один военный корабль рф, который снаряжен крылатыми ракетами "Калибр". Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Военно-Морских сил ВСУ.
Детали
Отмечается, что по состоянию на 06:00 05.02.2025 в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. В то же время в Черном и Средиземном морях находятся корабли рф.
В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 6 вражеских кораблей, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 22 ракет
За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:
в Черное море - 10 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
в Азовское море - 5 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.
рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.
Напомним
67% немцев поддерживают военную помощь Украине, из них 27% за ее увеличение. Наблюдаются значительные региональные различия: на западе поддержка составляет 70%, на востоке - 53%.
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