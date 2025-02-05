россия держит ракетоноситель в Черном море: есть угроза удара

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Зеленский озвучил потери Украины и рф в войне
4 февраля, 21:04 • 81680 просмотра

Зеленский озвучил потери Украины и рф в войне

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Китайский ИИ DeepSeek прошел проверку маркетов, но неизвестно, что у него "под капотом" - Минцифры
4 февраля, 16:05 • 104261 просмотра

Китайский ИИ DeepSeek прошел проверку маркетов, но неизвестно, что у него "под капотом" - Минцифры

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4 февраля, 15:16 • 106609 просмотра

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Зеленский анонсировал изменения в системе военной авиации: дал задание министру обороны
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В акватории Черного моря находится один корабль рф, оснащенный 4 крылатыми ракетами "Калибр". В Средиземном море - 6 кораблей, из которых 2 несут 22 ракеты.

В Черном море фиксируют один военный корабль рф, который снаряжен крылатыми ракетами "Калибр". Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Военно-Морских сил ВСУ.

Детали

Отмечается, что по состоянию на 06:00 05.02.2025 в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. В то же время в Черном и Средиземном морях находятся корабли рф.

В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 6 вражеских кораблей, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 22 ракет

- говорится в заметке ВМС ВСУ.

За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:

в Черное море - 10 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 5 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.

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рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

Напомним

67% немцев поддерживают военную помощь Украине, из них 27% за ее увеличение. Наблюдаются значительные региональные различия: на западе поддержка составляет 70%, на востоке - 53%. 

Прекращение поддержки Украины может привести к Третьей мировой войне - Зеленский04.02.25, 21:34 • 22851 просмотр

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
sredizemnoe-moreСредиземное море
voenno-morskie-sili-ukrainiВоенно-морские силы Украины
azovskoe-moreАзовское море
chyornoe-moreЧерное море
germaniyaГермания
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

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