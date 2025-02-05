росія тримає ракетоносій у Чорному морі: є загроза удару
Київ • УНН
В акваторії Чорного моря перебуває один корабель рф, оснащений 4 крилатими ракетами "Калібр". У Середземному морі - 6 кораблів, з яких 2 несуть 22 ракети.
У Чорному морі фіксують один військовий корабель рф, який споряджений крилатими ракетами "Калібр". Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Військово-Морських сил ЗСУ.
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Зазначається, що станом на 06:00 05.02.2025 в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Водночас в Чорному та Середземному морях знаходяться кораблі рф.
В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 6 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 22 ракет
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
до Чорного моря – 10 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
до Азовського моря – 5 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
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