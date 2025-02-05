росія тримає ракетоносій у Чорному морі: є загроза удару

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Київ • УНН

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В акваторії Чорного моря перебуває один корабель рф, оснащений 4 крилатими ракетами "Калібр". У Середземному морі - 6 кораблів, з яких 2 несуть 22 ракети.

У Чорному морі фіксують один військовий корабель рф, який споряджений крилатими ракетами "Калібр". Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Військово-Морських сил ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що станом на 06:00 05.02.2025 в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Водночас в Чорному та Середземному морях знаходяться кораблі рф.

В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 6 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 22 ракет

- йдеться у дописі ВМС ЗСУ.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 10 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 5 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

Image

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Нагадаємо

67% німців підтримують військову допомогу Україні, з них 27% за її збільшення. Спостерігаються значні регіональні відмінності: на заході підтримка становить 70%, на сході - 53%. 

Припинення підтримки України може призвести до Третьої світової війни - Зеленський04.02.25, 21:34 • 38410 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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