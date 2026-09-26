россия атаковала юг Одесской области - в Румынии очередную ночь подряд поднимали истребители
Киев • УНН
россия нанесла удар по гражданской инфраструктуре Одесской области, повредив дома и вызвав пожары. В Румынии поднимали в воздух два испанских F-18.
россия продолжила атаковать Одесскую область в ночь на 26 сентября. В Румынии вновь поднимали в небо истребители на фоне атаки рф на юг Украины. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные главы Одесской ОВА Олега Кипера и Минобороны Румынии.
Очередная российская атака на Одесскую область
Ночью враг массированно атаковал гражданскую инфраструктуру Одесской области. На юге области повреждены фасады и остекление более 10 частных и многоэтажных жилых домов, гостинично-ресторанный комплекс и административные здания на территории предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет
В ГСЧС Украины, показав последствия, уточнили, что спасатели ликвидировали последствия ночной российской атаки в Одесской области.
"В течение ночи враг наносил удары по территории области. В результате попаданий вспыхнули пожары: огонь охватил двухэтажный неработающий гостинично-ресторанный комплекс и административные здания. Также выбито остекление и повреждены фасады десяти частных жилых домов и двух трехэтажных жилых домов", - рассказали в ГСЧС.
В Румынии поднимали два испанских F-18
"В ночь с 25 на 26 сентября система радиолокационного наблюдения Министерства национальной обороны обнаружила воздушную цель, двигавшуюся вблизи села Вилково на территории Украины, поблизости от границы с Румынией", - указали в Минобороны Румынии.
Была объявлена воздушная тревога для населения на севере уезда Тулча в стране, в 00:15 было передано сообщение RO-Alert.
"Два самолета F-18 военно-воздушных сил Испании, несущие службу в составе усиленной воздушной полиции на 57-й авиабазе имени Михаила Когэлничану, были подняты с земли для мониторинга ситуации", - сообщили в Минобороны Румынии.
Воздушная тревога прекратилась в 01:30.
"О вторжении в национальное воздушное пространство не сообщалось", - отметили в Минобороны Румынии.