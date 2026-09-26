росія атакувала південь Одещини - у Румунії чергову ніч поспіль піднімали винищувачі
Київ • УНН
росія вдарила по цивільній інфраструктурі Одещини, пошкодивши будинки й спричинивши пожежі. У Румунії піднімали у повітря два іспанські F-18.
росія продовжила атакувати Одеську область у ніч на 26 вересня. У Румунії знову піднімали у небо винищувачі на тлі атаки рф на південь України. Про це УНН пише з посиланням на дані голови Одеської ОВА Олега Кіпера та Міноборони Румунії.
Чергова російська атака на Одещину
Вночі ворог масовано атакував цивільну інфраструктуру Одещини. На півдні області пошкоджено фасади й скління понад 10 приватних та багатоповерхових житлових будинків, готельно-ресторанний комплекс та адміністративні будівлі на території підприємства. За попередньою інформацією, постраждалих немає
У ДСНС України, показавши наслідки, уточнили, що рятувальники ліквідували наслідки нічної російської атаки в Одеській області
"Упродовж ночі ворог завдавав ударів по території області. Через влучання спалахнули пожежі: вогонь охопив двоповерховий недіючий готельно-ресторанний комплекс та адміністративні будівлі. Також вибито скління й пошкоджено фасади десяти приватних житлових будинків та двох триповерхових житлових будинків", - розповіли у ДСНС.
У Румунії піднімали два іспанські F-18
"У ніч з 25 на 26 вересня система радіолокаційного спостереження Міністерства національної оборони виявила повітряну ціль, що рухалася поблизу села Вилкове на території України, поблизу кордону з Румунією", - вказали у Міноборони Румунії.
Була повітряна тривога для населення на півночі повіту Тулча у країні, о 00:15 було передано повідомлення RO-Alert.
"Два літаки F-18 повітряно-космічних сил Іспанії, що служать у складі посиленої повітряної поліції на 57-й авіабазі Міхаїла Когелнічану, були підняті з землі для моніторингу ситуації", - повідомили у Міноборони Румунії.
Повітряна тривога припинилася о 01:30.
"Про вторгнення в національний повітряний простір не повідомлялося", - зазначили в МО Румунії.