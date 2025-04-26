россия атаковала Харьков беспилотниками, есть попадания
Киев • УНН
26 апреля российские оккупанты атаковали Харьков дронами, взрывы прогремели в Шевченковском районе. Зафиксирован прилет возле многоэтажки, повреждены балконы и выбиты окна.
В субботу, 26 апреля Харьков подвергся дроновой атаке со стороны российских оккупантов. В городе прогремели взрывы. Городские власти сообщили о прилете возле многоэтажки, выбиты окна. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-каналы Харьковского городского головы Игоря Терехова и начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Детали
В субботу, 26 апреля в 06:06 Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе.
В Харькове был слышен взрыв
В 06:07 он написал о еще одном взрыве, а позже обнародовал последствия.
Один из ударов пришелся по Шевченковскому району Харькова. На месте попадания зафиксирован дым
По его словам, в Шевченковском районе прилет возле многоэтажки. Повреждены балконы и выбиты окна. Обследование места удара продолжается. "Информация о пострадавших пока не поступала", - отметил он.
Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что предварительно, в Шевченковском районе Харькова вражеский БпЛА попал в проезжую часть.
Напомним
В Каменском Днепропетровской области российский беспилотник атаковал жилое здание, в результате чего загорелись квартиры. В результате атаки пострадали три человека, среди которых ребенок.
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