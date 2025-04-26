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В ближайшие дни могут состояться встречи, которые должны приблизить тишину для Украины - Зеленский
25 апреля, 19:37 • 10419 просмотра

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Financial Times

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ТикТок

россия атаковала Харьков беспилотниками, есть попадания

Киев • УНН

 • 152 просмотра

26 апреля российские оккупанты атаковали Харьков дронами, взрывы прогремели в Шевченковском районе. Зафиксирован прилет возле многоэтажки, повреждены балконы и выбиты окна.

россия атаковала Харьков беспилотниками, есть попадания

В субботу, 26 апреля Харьков подвергся дроновой атаке со стороны российских оккупантов. В городе прогремели взрывы. Городские власти сообщили о прилете возле многоэтажки, выбиты окна. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-каналы Харьковского городского головы Игоря Терехова и начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Детали

В субботу, 26 апреля в 06:06 Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе.

В Харькове был слышен взрыв

- говорится в заметке чиновника. 

В 06:07 он написал о еще одном взрыве, а позже обнародовал последствия.

Один из ударов пришелся по Шевченковскому району Харькова. На месте попадания зафиксирован дым

- написал Игорь Терехов.

По его словам, в Шевченковском районе прилет возле многоэтажки. Повреждены балконы и выбиты окна. Обследование места удара продолжается. "Информация о пострадавших пока не поступала", - отметил он.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что предварительно, в Шевченковском районе Харькова вражеский БпЛА попал в проезжую часть.

Напомним

В Каменском Днепропетровской области российский беспилотник атаковал жилое здание, в результате чего загорелись квартиры. В результате атаки пострадали три человека, среди которых ребенок.

Атаки рф на Украину: оккупанты убили и ранили более 30 украинских детей за 3 дня25.04.25, 12:16 • 7058 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
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