россия атаковала Харьков беспилотниками, есть попадания

В субботу, 26 апреля Харьков подвергся дроновой атаке со стороны российских оккупантов. В городе прогремели взрывы. Городские власти сообщили о прилете возле многоэтажки, выбиты окна. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-каналы Харьковского городского головы Игоря Терехова и начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Детали

В субботу, 26 апреля в 06:06 Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе.

В Харькове был слышен взрыв - говорится в заметке чиновника.

В 06:07 он написал о еще одном взрыве, а позже обнародовал последствия.

Один из ударов пришелся по Шевченковскому району Харькова. На месте попадания зафиксирован дым - написал Игорь Терехов.

По его словам, в Шевченковском районе прилет возле многоэтажки. Повреждены балконы и выбиты окна. Обследование места удара продолжается. "Информация о пострадавших пока не поступала", - отметил он.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что предварительно, в Шевченковском районе Харькова вражеский БпЛА попал в проезжую часть.

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